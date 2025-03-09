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Англия
09 марта 2025, 23:15 |
122
0

Арсенал непобедим 18 матчей подряд в АПЛ против клубов большой шестерки

«Канониры» и «красные дьяволы» сыграли вничью

09 марта 2025, 23:15 |
122
0
Арсенал непобедим 18 матчей подряд в АПЛ против клубов большой шестерки
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» в последней игре против «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью и увеличил беспроигрышную серию против представителей «большой шестерки» АПЛ до 18 матчей (10 побед, 8 ничьих).

9 марта состоялся поединок 28-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Юнайтед» и «Арсенал». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Деклан Райс сравнял счет на 74-й минуте матча.

«Канониры» в этом розыгрыше Премьер-лиги еще не обыграли «Челси» и «Ливерпуль», с которыми еще будет по одной встрече (в 29-м и 36-м турах).

В нынешнем сезоне АПЛ команда Микеля Артеты располагается на второй строчке в турнирной таблице (15 побед, 10 ничьих, 3 поражения).

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Арсенал
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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