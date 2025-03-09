Арсенал непобедим 18 матчей подряд в АПЛ против клубов большой шестерки

«Арсенал» в последней игре против «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью и увеличил беспроигрышную серию против представителей «большой шестерки» АПЛ до 18 матчей (10 побед, 8 ничьих).

9 марта состоялся поединок 28-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Юнайтед» и «Арсенал». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Деклан Райс сравнял счет на 74-й минуте матча.

«Канониры» в этом розыгрыше Премьер-лиги еще не обыграли «Челси» и «Ливерпуль», с которыми еще будет по одной встрече (в 29-м и 36-м турах).

В нынешнем сезоне АПЛ команда Микеля Артеты располагается на второй строчке в турнирной таблице (15 побед, 10 ничьих, 3 поражения).