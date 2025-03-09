Арсенал непобедим 18 матчей подряд в АПЛ против клубов большой шестерки
«Канониры» и «красные дьяволы» сыграли вничью
«Арсенал» в последней игре против «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью и увеличил беспроигрышную серию против представителей «большой шестерки» АПЛ до 18 матчей (10 побед, 8 ничьих).
9 марта состоялся поединок 28-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Юнайтед» и «Арсенал». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Деклан Райс сравнял счет на 74-й минуте матча.
«Канониры» в этом розыгрыше Премьер-лиги еще не обыграли «Челси» и «Ливерпуль», с которыми еще будет по одной встрече (в 29-м и 36-м турах).
В нынешнем сезоне АПЛ команда Микеля Артеты располагается на второй строчке в турнирной таблице (15 побед, 10 ничьих, 3 поражения).
Arsenal are undefeated in 18 straight games vs the Big 6 in the Prem.— StatMuse FC (@statmusefc) March 9, 2025
10 wins
8 draws
0 defeats pic.twitter.com/wjDGPyDxDc
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