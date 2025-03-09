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  4. Бруну забил шедевр со штрафного. МЮ и Арсенал разошлись миром в АПЛ
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
09.03.2025 18:30 – FT 1 : 1
Арсенал
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Англия
09 марта 2025, 20:26 | Обновлено 09 марта 2025, 21:48
1180
4

Бруну забил шедевр со штрафного. МЮ и Арсенал разошлись миром в АПЛ

Во втором тайме Деклан Райс точным ударом установил окончательный счет

09 марта 2025, 20:26 | Обновлено 09 марта 2025, 21:48
1180
4
Бруну забил шедевр со штрафного. МЮ и Арсенал разошлись миром в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Вечером 9 марта состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник канониров Александр Зинченко весь матч оставался в резервном составе.

В конце первого тайма полузащитник МЮ Бруну Фернандеш открыл счет, мастерски выполнив штрафной удар.

Во втором тайме Арсенал активизировался, стремясь сравнять счет, и на 74-й минуте Деклан Райс точным ударом установил окончательный счет матча (1:1).

Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (70 очок), Арсенал (55), Ноттингем (51), Челси (49), Ман Сити (47), Брайтон (46), Астон Вилла (45), Борнмут, Ньюкасл (по 44), Фулхэм (42).

АПЛ. 28-й тур, 9 марта

18:30. Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1

Гол: Бруну Фернандеш, 45+2 – Райс, 74

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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pol-55
МЮ сьогодні грало на *може бути*,якби не воротар Арса,могли б награти на перемогу.
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+2
Sashko57
Можно привітати Арсенал з загальною четвертою сходинкою в сезоні. Поки Артета так буде керувати командою не бачити Арсеналу чемпіонства.
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+1
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