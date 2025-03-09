Бруну забил шедевр со штрафного. МЮ и Арсенал разошлись миром в АПЛ

Вечером 9 марта состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник канониров Александр Зинченко весь матч оставался в резервном составе.

В конце первого тайма полузащитник МЮ Бруну Фернандеш открыл счет, мастерски выполнив штрафной удар.

Во втором тайме Арсенал активизировался, стремясь сравнять счет, и на 74-й минуте Деклан Райс точным ударом установил окончательный счет матча (1:1).

Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (70 очок), Арсенал (55), Ноттингем (51), Челси (49), Ман Сити (47), Брайтон (46), Астон Вилла (45), Борнмут, Ньюкасл (по 44), Фулхэм (42).

АПЛ. 28-й тур, 9 марта

18:30. Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1

Гол: Бруну Фернандеш, 45+2 – Райс, 74

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея