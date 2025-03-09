Бруну забил шедевр со штрафного. МЮ и Арсенал разошлись миром в АПЛ
Во втором тайме Деклан Райс точным ударом установил окончательный счет
Вечером 9 марта состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
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Украинский защитник канониров Александр Зинченко весь матч оставался в резервном составе.
В конце первого тайма полузащитник МЮ Бруну Фернандеш открыл счет, мастерски выполнив штрафной удар.
Во втором тайме Арсенал активизировался, стремясь сравнять счет, и на 74-й минуте Деклан Райс точным ударом установил окончательный счет матча (1:1).
Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (70 очок), Арсенал (55), Ноттингем (51), Челси (49), Ман Сити (47), Брайтон (46), Астон Вилла (45), Борнмут, Ньюкасл (по 44), Фулхэм (42).
АПЛ. 28-й тур, 9 марта
18:30. Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1
Гол: Бруну Фернандеш, 45+2 – Райс, 74
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