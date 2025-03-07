В воскресенье, 9 марта, состоится матч 28-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне не особо радует своих болельщиков». Победа над «Ипсвичем» в предыдущем туре слегка скрасила ситуацию, но все равно 14 место в турнирной таблице вовсе не то, на что рассчитывают руководство и фаны клуба. «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии. В 1/8 финала команда Рубена Аморима в серии пенальти уступила «Фулхэму». 6 марта «Манчестер Юнайтед» в матче 1/8 финала Лиги Европы встречался с клубом «Реал Сосьедад». Поединок закончился со счетом 1:1.

Арсенал

«Арсенал» на фоне травм игроков атакующей линии немного забуксовал. Команда Микеля Артеты дома проиграла «Вест Хэму». Затем последовала нулевая ничья с «Ноттингем Форест». Матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСВ ожидался с некоторым опасением. Однако «Арсенал» на выезде просто уничтожил соперника (7:1). Ответный матч превратился в простую формальность и команда может бросить все силы на принципиальное противостояние с «Манчестер Юнайтед», от которого «Арсенал» вылетел в 1/32 Кубка Англии.

Личные встречи

В матче первого круга «Арсенал» выиграл со счетом 2:0. Команды встречались в Кубке Англии. И в том поединке «Манчестер Юнайтед» победил в серии пенальти.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» забивает в среднем по 1,43 гола за игру. Средняя результативность «Арсенала» в гостях также составляет 1,71 гола за матч.

Возможные составы

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Йоро, Доргу, Каземиро, Фернандеш, Далот, Зиркзе, Хойлунд, Гарначо.

«Арсенал»: Райя, Габриэл, Салиба,Калафьори, Тимбер, Райс, Парти, Эдегор, Троссард, Мерино, Нванери.

Прогноз

Болельщиков ждет напряженное противостояние. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,71.