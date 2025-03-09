Ман Юнайтед – Арсенал – 1:1. Штрафной-шедевр от Бруну. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор центрального поединка 28-го тура АПЛ
Вечером 9 марта состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
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Украинский защитник канониров Александр Зинченко весь матч оставался в резервном составе.
В конце первого тайма полузащитник МЮ Бруну Фернандеш открыл счет, мастерски выполнив штрафной удар.
Во втором тайме Арсенал активизировался, стремясь сравнять счет, и на 74-й минуте Деклан Райс точным ударом установил окончательный счет матча (1:1).
АПЛ. 28-й тур, 9 марта
18:30. Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1
Гол: Бруну Фернандеш, 45+2 – Райс, 74
Видео голов и обзор матча
События матча
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