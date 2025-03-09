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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
09.03.2025 18:30 – FT 1 : 1
Арсенал
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Англия
09 марта 2025, 21:50 | Обновлено 09 марта 2025, 21:55
893
0

Ман Юнайтед – Арсенал – 1:1. Штрафной-шедевр от Бруну. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор центрального поединка 28-го тура АПЛ

09 марта 2025, 21:50 | Обновлено 09 марта 2025, 21:55
893
0
Ман Юнайтед – Арсенал – 1:1. Штрафной-шедевр от Бруну. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 марта состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник канониров Александр Зинченко весь матч оставался в резервном составе.

В конце первого тайма полузащитник МЮ Бруну Фернандеш открыл счет, мастерски выполнив штрафной удар.

Во втором тайме Арсенал активизировался, стремясь сравнять счет, и на 74-й минуте Деклан Райс точным ударом установил окончательный счет матча (1:1).

АПЛ. 28-й тур, 9 марта

18:30. Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1

Гол: Бруну Фернандеш, 45+2 – Райс, 74

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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