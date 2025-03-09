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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
09.03.2025 18:30 – 86 1 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 марта 2025, 18:30 | Обновлено 09 марта 2025, 18:46
1768
19

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 9 марта в 18:30 матч чемпионата Англии

09 марта 2025, 18:30 | Обновлено 09 марта 2025, 18:46
1768
19
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 9 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Арсенал
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Трансляция матча В эфире

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События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед - Арсенал Александр Зинченко
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 19
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Strontium
блин... хло ланд)))
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0
_9Quantum19_
Чого усі раптом замовкли?) Так добре коментували - і замовкли. Непорядок. Треба і надалі коментарі писати.
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0
_9Quantum19_
Чи він теж пам'ятає: "Сашко, ти де гуляв?") 
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0
avk2307
Все ж таки забити в АПЛ і Ейндховену це різні речі
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0
😸
Цікаво буде подивитися. Побачемо як МЮ буде викладатися з Арсеналом на своєму стадіоні
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0
😸
МЮ зробили домашнє завдання, одразу видно що вже вивчили Арсенал, все перекривають, ще й такий гол-красень забили. Всі спроби Арсенала довести свої атаки та комбінації до логічного завершення провалюються, поки що щастить, ще є час, подивимося чим все закінчиться.
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-1
Strontium
Давненько не видел БФ со штрафного.
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-1
avk2307
Думаю все ж таки прийдеться Арсеналу Мартінеллі випускати, хоча той наче не зовсім готовий.
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-1
Перець
Арсенал винисе цих дископедиків 3:0
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-1
Remark
Прогноз: 1:1, скоріш за все ОЗ в першому таймі.
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Mark4854590
У Арсенала буде перевагу у свіжості. Та ще команді не треба думати про другий матч з ПСВ у Лізі чемпіонів.
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-1
_9Quantum19_
Ну то як, МЮ ж візьме три пункти цього разу?) Чи не так?)
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-2
Strontium
ска, ну видно же было что дело к голу
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-2
avk2307
як і прогнозував. Але треба забити ще
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-2
avk2307
Але мені здається що нічию Арсенал точно врятує, а от перемогу не факт
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-2
Показать Скрыть 2 ответа
_9Quantum19_
На біса воротар "Арсеналу" аж до центру поля виходить?
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-3
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