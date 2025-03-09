09.03.2025 18:30 – 86’ 1 : 1
Англия09 марта 2025, 18:30 | Обновлено 09 марта 2025, 18:46
1768
19
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 9 марта в 18:30 матч чемпионата Англии
09 марта 2025, 18:30 | Обновлено 09 марта 2025, 18:46
1768
19
В воскресенье, 9 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – АрсеналСмотреть трансляцию
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
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Комментарии 19
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блин... хло ланд)))
Чого усі раптом замовкли?) Так добре коментували - і замовкли. Непорядок. Треба і надалі коментарі писати.
Чи він теж пам'ятає: "Сашко, ти де гуляв?")
Все ж таки забити в АПЛ і Ейндховену це різні речі
Цікаво буде подивитися. Побачемо як МЮ буде викладатися з Арсеналом на своєму стадіоні
МЮ зробили домашнє завдання, одразу видно що вже вивчили Арсенал, все перекривають, ще й такий гол-красень забили. Всі спроби Арсенала довести свої атаки та комбінації до логічного завершення провалюються, поки що щастить, ще є час, подивимося чим все закінчиться.
Давненько не видел БФ со штрафного.
Думаю все ж таки прийдеться Арсеналу Мартінеллі випускати, хоча той наче не зовсім готовий.
Арсенал винисе цих дископедиків 3:0
Прогноз: 1:1, скоріш за все ОЗ в першому таймі.
Показать Скрыть 1 ответ
У Арсенала буде перевагу у свіжості. Та ще команді не треба думати про другий матч з ПСВ у Лізі чемпіонів.
Ну то як, МЮ ж візьме три пункти цього разу?) Чи не так?)
ска, ну видно же было что дело к голу
як і прогнозував. Але треба забити ще
Але мені здається що нічию Арсенал точно врятує, а от перемогу не факт
Показать Скрыть 2 ответа
На біса воротар "Арсеналу" аж до центру поля виходить?
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