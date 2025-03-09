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  4. Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Лига наций
09 марта 2025, 13:10 |
2477
0

Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ

Руслан Нещерет и Георгий Ермаков будут тренировать с национальной командой до приезда легионеров

09 марта 2025, 13:10 |
2477
0
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
УАФ. Руслан Нещерет

Вратари киевского «Динамо» Руслан Нещерет и «Александрии» Георгий Ермаков поедут на тренировочный сбор вместе с национальной сборной Украины, сообщает журналист Владимир Зверов.

По информации источника, оба голкипера будут тренироваться с командой, пока в расположение «сине-желтых» не прибудут легионеры Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия) и Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

В сезоне 2024/25 Руслан Нещерет провел 8 матчей на клубном уровне, пропустив 8 голов. На счету Георгия Ермакова 21 поединок за «Александрию» и 17 пропущенных мячей.

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.

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Руслан Нещерет Георгий Ермаков Андрей Лунин Анатолий Трубин сборная Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Лига наций сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Бельгия - Украина Владимир Зверов
Дмитрий Вус Источник: YouTube
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