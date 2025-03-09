Лидер клуба УПЛ: «Я ходил по магазину в надувном костюме мороженого»
Дмитрий Шастал имел нетипичную работу в детстве
Один из лидеров «Левого Берега» Дмитрий Шастал рассказал, чем зарабатывал свои первые деньги в детстве. Полузащитник признался в довольно нетипичной работе.
«Я ходил по METRO в надувном костюме мороженого. Я не помню какой бренд, но нормальный продукт — чего его сейчас нет? Это растопленное мороженое в бутылке. Типа, как молочный коктейль.
И наша задача была сделать фотографию в METRO: меня с людьми какими-то. Платили взбалмошные деньги: 30 гривен в час, но работать можно было только два часа. Какой год? 2013-й», – сказал футболист.
Шастал является воспитанником столичного клуба «Смена-Оболонь». Он выступал за кузнечный «Колос», ФК «Полтаву» и «Энергию» из Новой Каховки.
В 2018 году стал игроком «Александрии», где сыграл 63 матча и забил 9 голов. В 2021 году перешел в житомирское «Полесье». В составе волков провел 45 матчей и забил 11 мячей. С лета Дмитрий является игроком «Левого Берега».
Ранее сообщалось, что бразильцы Левого Берега попали на больничный
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
УПЛ определилась с арбитрами, судящими матчи 21 тура УПЛ
Каталонцы готовы распрощаться с Андреасом Кристенсеном, Ансу Фати и Ферраном Торресом