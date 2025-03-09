Лидер клуба УПЛ: «Я ходил по магазину в надувном костюме мороженого»

Один из лидеров «Левого Берега» Дмитрий Шастал рассказал, чем зарабатывал свои первые деньги в детстве. Полузащитник признался в довольно нетипичной работе.

«Я ходил по METRO в надувном костюме мороженого. Я не помню какой бренд, но нормальный продукт — чего его сейчас нет? Это растопленное мороженое в бутылке. Типа, как молочный коктейль. И наша задача была сделать фотографию в METRO: меня с людьми какими-то. Платили взбалмошные деньги: 30 гривен в час, но работать можно было только два часа. Какой год? 2013-й», – сказал футболист.

Шастал является воспитанником столичного клуба «Смена-Оболонь». Он выступал за кузнечный «Колос», ФК «Полтаву» и «Энергию» из Новой Каховки.

В 2018 году стал игроком «Александрии», где сыграл 63 матча и забил 9 голов. В 2021 году перешел в житомирское «Полесье». В составе волков провел 45 матчей и забил 11 мячей. С лета Дмитрий является игроком «Левого Берега».

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