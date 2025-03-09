Л. Киченок / Кенин – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
9 марта украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 1/8 финала украинка и ее напарница София Кенин (США) сыграют против китайского тандема Сюй Ифань / Ян Чжаосюань. Время начала встречи – 23:20 по Киеву.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в четвертьфинале встретятся либо с Катериной Синяковой и Тейлор Таунсенд, либо с Беатрис Хаддад Майей и Лаурой Зигемунд.
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