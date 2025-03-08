Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе
Роберт Левандовски и Рафинья не хотят видеть в старте Марка-Андре Тер Штегена
Футболисты каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски и Рафинья не хотят видеть звездного футболиста в стартовом составе, сообщает El Nacional.
По информации источника, речь идет о немецком голкипере Марка-Андре Тер Штегене. Он восстанавливается от травмы крестообразных связок, а игра сменившего Марка Войцеха Щенсны настолько впечатлила игроков испанского гранда, что они предпочитают видеть именно его в стартовом составе.
Главному тренеру «сине-гранатовых» Хансу-Дитеру Флику предстоит принять сложное решение касательно первого номера команды.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» разбила мечту Ламина Ямала.
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