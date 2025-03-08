Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе

Футболисты каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски и Рафинья не хотят видеть звездного футболиста в стартовом составе, сообщает El Nacional.

По информации источника, речь идет о немецком голкипере Марка-Андре Тер Штегене. Он восстанавливается от травмы крестообразных связок, а игра сменившего Марка Войцеха Щенсны настолько впечатлила игроков испанского гранда, что они предпочитают видеть именно его в стартовом составе.

Главному тренеру «сине-гранатовых» Хансу-Дитеру Флику предстоит принять сложное решение касательно первого номера команды.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» разбила мечту Ламина Ямала.