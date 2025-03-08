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Испания
08 марта 2025, 10:46 | Обновлено 08 марта 2025, 12:12
1795
1

Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе

Роберт Левандовски и Рафинья не хотят видеть в старте Марка-Андре Тер Штегена

08 марта 2025, 10:46 | Обновлено 08 марта 2025, 12:12
1795
1
Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

Футболисты каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски и Рафинья не хотят видеть звездного футболиста в стартовом составе, сообщает El Nacional.

По информации источника, речь идет о немецком голкипере Марка-Андре Тер Штегене. Он восстанавливается от травмы крестообразных связок, а игра сменившего Марка Войцеха Щенсны настолько впечатлила игроков испанского гранда, что они предпочитают видеть именно его в стартовом составе.

Главному тренеру «сине-гранатовых» Хансу-Дитеру Флику предстоит принять сложное решение касательно первого номера команды.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» разбила мечту Ламина Ямала.

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Марк-Андре тер Штеген Рафинья Диас Роберт Левандовски Барселона Войцех Щенсны Ханс-Дитер Флик
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Дар'я Кочуг
Хто їх питає взагалі. Нехай сидять в своїй атаці і не чують носа в голкіперську позицію 
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