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Испания
08 марта 2025, 09:23 | Обновлено 08 марта 2025, 09:24
1086
0

Барселона разбила мечту Ямала. Принято важное решение

Каталонский гранд не будет подписывать Нико Уильямса

08 марта 2025, 09:23 | Обновлено 08 марта 2025, 09:24
1086
0
Барселона разбила мечту Ямала. Принято важное решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Спортивный директор «Барселоны» Деку отказался от подписания испанского вингера «Атлетик Бильбао» Нико Уильямса, о переезде которого на Монтжуик мечтал Ламин Ямал, сообщает El Nacional.

По информации источника, не особо успешный сезон для Нико заставил клуб рассмотреть другие варианты на позицию левого вингера. Речь идет о игроке «Ливерпуля» и звезде «Милана» Рафаэле Леао.

В текущем сезоне Нико Уильямс провел 34 матча на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 7 ассистов. Веб-портл Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что известно, кого «Барселона» хочет подписать летом.

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Нико Уильямс Барселона Атлетик Бильбао трансферы трансферы Ла Лиги Ламин Ямал Деку Луис Диас Рафаэл Леау трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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