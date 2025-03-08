Барселона разбила мечту Ямала. Принято важное решение
Каталонский гранд не будет подписывать Нико Уильямса
Спортивный директор «Барселоны» Деку отказался от подписания испанского вингера «Атлетик Бильбао» Нико Уильямса, о переезде которого на Монтжуик мечтал Ламин Ямал, сообщает El Nacional.
По информации источника, не особо успешный сезон для Нико заставил клуб рассмотреть другие варианты на позицию левого вингера. Речь идет о игроке «Ливерпуля» и звезде «Милана» Рафаэле Леао.
В текущем сезоне Нико Уильямс провел 34 матча на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 7 ассистов. Веб-портл Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что известно, кого «Барселона» хочет подписать летом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Ламин не хочет видеть в команде Неймара