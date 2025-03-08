Барселона разбила мечту Ямала. Принято важное решение

Спортивный директор «Барселоны» Деку отказался от подписания испанского вингера «Атлетик Бильбао» Нико Уильямса, о переезде которого на Монтжуик мечтал Ламин Ямал, сообщает El Nacional.

По информации источника, не особо успешный сезон для Нико заставил клуб рассмотреть другие варианты на позицию левого вингера. Речь идет о игроке «Ливерпуля» и звезде «Милана» Рафаэле Леао.

В текущем сезоне Нико Уильямс провел 34 матча на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 7 ассистов. Веб-портл Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что известно, кого «Барселона» хочет подписать летом.