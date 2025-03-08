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Испания
08 марта 2025, 08:48 | Обновлено 08 марта 2025, 08:50
208
0

Трансферные планы Барселоны. Известно, кого каталонцы хотят подписать летом

Испанский гранд хочет усилить позицию правого защитника

08 марта 2025, 08:48 | Обновлено 08 марта 2025, 08:50
208
0
Трансферные планы Барселоны. Известно, кого каталонцы хотят подписать летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жуль Кунде

Руководство каталонской «Барселоны» активно работает над поиском правого защитника, трансфер которого хотят оформить уже летом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб уже начал предварительные контакты и хочет добавить еще одного игрока на эту позицию из-за большого количества матчей в следующем сезоне.

Сообщается, что в расположении «сине-гранатовых» довольны выступлениями французского защитника Жюля Кунде в нынешнем сезоне, где он провел 41 матч, забил 3 гола и отдал 8 ассистов, но хотят увеличить ростер.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Украины может перебраться в расположение «Барселоны».

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Жюль Кунде Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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