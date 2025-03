Трансферные планы Барселоны. Известно, кого каталонцы хотят подписать летом

Руководство каталонской «Барселоны» активно работает над поиском правого защитника, трансфер которого хотят оформить уже летом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб уже начал предварительные контакты и хочет добавить еще одного игрока на эту позицию из-за большого количества матчей в следующем сезоне.

Сообщается, что в расположении «сине-гранатовых» довольны выступлениями французского защитника Жюля Кунде в нынешнем сезоне, где он провел 41 матч, забил 3 гола и отдал 8 ассистов, но хотят увеличить ростер.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Украины может перебраться в расположение «Барселоны».

🚨🔵🔴 Barcelona are exploring options to bring in one more right back in the summer in addition to Koundé.



Initial calls have started with club very happy with Jules Koundé, but also willing to add one more player in that position with many games again next season. pic.twitter.com/NMdj1Oa7Vz