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  4. Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды
Испания
08 марта 2025, 03:44 |
284
0

Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды

Ламин не хочет видеть в команде Неймара

08 марта 2025, 03:44 |
284
0
Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Каталонская «Барселона» заинтересована в возвращении звездного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».

По информации испанского издания Elnacional, некоторые игроки каталонского клуба выступили против подписания Неймара. Бразильца не хотят видеть в клубе звездный вингер Ламин Ямал и Фермин Лопес. Оба считают, что переход Неймара плохо повлияет на гармонию в коллективе и это может плохо отразиться на результатах команды. Ряд футболистов «Барсы» считает, что Неймар не сможет вписаться в систему Флика.

Ранее «Барселона» поставила Неймару условие для возвращения – каталонский клуб хочет, чтобы к лету Неймар забил не менее 15 голов. Это станет подтверждением того, что он набирает оптимальную форму после травмы.

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Фермин Лопес Ламин Ямал Барселона трансферы Ла Лиги трансферы Неймар
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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