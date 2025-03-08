Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды

Каталонская «Барселона» заинтересована в возвращении звездного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».

По информации испанского издания Elnacional, некоторые игроки каталонского клуба выступили против подписания Неймара. Бразильца не хотят видеть в клубе звездный вингер Ламин Ямал и Фермин Лопес. Оба считают, что переход Неймара плохо повлияет на гармонию в коллективе и это может плохо отразиться на результатах команды. Ряд футболистов «Барсы» считает, что Неймар не сможет вписаться в систему Флика.

Ранее «Барселона» поставила Неймару условие для возвращения – каталонский клуб хочет, чтобы к лету Неймар забил не менее 15 голов. Это станет подтверждением того, что он набирает оптимальную форму после травмы.