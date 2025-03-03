Неймар имеет шанс, но Барселона выдвинула одно условие
Игрок должен забить в «Сантосе» не менее 15 голов
33-летний бразильский форвард «Сантоса» Неймар не скрывает желания провести хотя бы один сезон в "Барселоне".
По информации издания Sport.es, в каталонском клубе озвучили условия, при которых будет рассматриваться возможность подписания нападающего.
В частности, «Барселона» хочет, чтобы к лету Неймар забил минимум 15 голов. Это станет подтверждением того, что он набирает оптимальную форму после травмы.
Сам Неймар стремится выступить на чемпионате мира 2026 и надеется, что высокие требования в «Барселоне» помогут ему скорее вернуться к лучшим кондициям.
К настоящему моменту в составе «Сантоса» он уже забил три мяча.
Пока официальных переговоров между «Барселоной» и игроком не было.
3 марта состоялся матч 1/4 финала чемпионата штата Сан-Паулу (Паулиста) между командами Сантос и Брагантино.
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