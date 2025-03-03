Неймар имеет шанс, но Барселона выдвинула одно условие

33-летний бразильский форвард «Сантоса» Неймар не скрывает желания провести хотя бы один сезон в "Барселоне".

По информации издания Sport.es, в каталонском клубе озвучили условия, при которых будет рассматриваться возможность подписания нападающего.

В частности, «Барселона» хочет, чтобы к лету Неймар забил минимум 15 голов. Это станет подтверждением того, что он набирает оптимальную форму после травмы.

Сам Неймар стремится выступить на чемпионате мира 2026 и надеется, что высокие требования в «Барселоне» помогут ему скорее вернуться к лучшим кондициям.

К настоящему моменту в составе «Сантоса» он уже забил три мяча.

Пока официальных переговоров между «Барселоной» и игроком не было.

3 марта состоялся матч 1/4 финала чемпионата штата Сан-Паулу (Паулиста) между командами Сантос и Брагантино.