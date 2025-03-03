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Бразилия
03 марта 2025, 03:56 | Обновлено 03 марта 2025, 03:59
48
0

Неймар забил гол и вывел Сантос в полуфинал чемпионата Паулиста

Черно-белые разобрались с Брагантино 2:0 и одержали четвертую победу подряд

03 марта 2025, 03:56 | Обновлено 03 марта 2025, 03:59
48
0
Неймар забил гол и вывел Сантос в полуфинал чемпионата Паулиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

3 марта состоялся матч 1/4 финала чемпионата штата Сан-Паулу (Паулиста) между командами Сантос и Брагантино.

Коллективы сыграли на стадионе Вила Бельмиро. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Сантос добыла четвертую победу подряд.

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Звездный Неймар вышел в старте Сантоса и отыграл 76 минут, после чего был заменен. На 9-й Ней положил гол со штрафного удара.

Еще один мяч для черно-белыхоформил Жоао Шмидт после углового. Тот корнер исполнил Неймар.

Сантос пробился в полуфинал чемпионата Паулиста, где сыграет либо против Кориантинса, либо против Палмейраса. Все будет зависит от еще одного четвертьфинального противостояния Сан-Паулу – Новоризонтиньо.

Чемпионат штата Сан-Паулу (Паулиста). 1/4 финала, 3 марта

Сантос – Брагантино – 2:0

Голы: Неймар, 9, Шмидт, 56

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Неймар Сантос Ред Булл Брагантино чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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