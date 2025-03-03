Неймар забил гол и вывел Сантос в полуфинал чемпионата Паулиста
Черно-белые разобрались с Брагантино 2:0 и одержали четвертую победу подряд
3 марта состоялся матч 1/4 финала чемпионата штата Сан-Паулу (Паулиста) между командами Сантос и Брагантино.
Коллективы сыграли на стадионе Вила Бельмиро. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Сантос добыла четвертую победу подряд.
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Звездный Неймар вышел в старте Сантоса и отыграл 76 минут, после чего был заменен. На 9-й Ней положил гол со штрафного удара.
Еще один мяч для черно-белыхоформил Жоао Шмидт после углового. Тот корнер исполнил Неймар.
Сантос пробился в полуфинал чемпионата Паулиста, где сыграет либо против Кориантинса, либо против Палмейраса. Все будет зависит от еще одного четвертьфинального противостояния Сан-Паулу – Новоризонтиньо.
Чемпионат штата Сан-Паулу (Паулиста). 1/4 финала, 3 марта
Сантос – Брагантино – 2:0
Голы: Неймар, 9, Шмидт, 56
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