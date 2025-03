Барселона начала переговоры о продлении контракта с голкипером

Испанская «Барселона» ведет переговоры по продлению контракта с польским голкипером Войцехом Щенсны, сообщил журналист Николо Скира.

Польский голкипер присоединился к «блаугране» 2 октября 2024 года, некоторое время после того, как объявил о завершении карьеры. Барселона срочно подписала его из-за травмы основного вратаря Марка-Андре тер Штегена, который вернется в игру только летом.

Контракт Щенсны рассчитан до лета 2025 года до конца текущего сезона, но клуб заинтересован в его продлении.

Войцех Щенсны по поводу возможного продления контракта с «Барселоной» высказался так: «Ты не можешь сказать нет. Если ты отказываешь Барселоне, то только потому, что у тебя нет яиц. Значит, футболист недостаточно храбрый, чтобы принять подобный вызов».

В этом сезоне 34-летний Щенсны провел 14 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и 8 раз оставил свои ворота «сухими». Сначала он проигрывал конкуренцию Иньяки Пенье, но с января закрепил за собой место первого номера.

Барселона сейчас возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги (57 очков), опережая Реал (57) и Атлетико (56). Из-за смерти клубного врача Карлеса Минарро Гарсии матч каталонского клуба против «Осасуны» в 27-м туре чемпионата Испании был перенесен.

