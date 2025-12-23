Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Мбаппе догнал Анри по забитым голам в карьере. Впереди еще один француз
Испания
23 декабря 2025, 19:57 |
255
0

Вспомним, в составе каких команд форвард «Реала» отмечался забитыми мячами

Мбаппе догнал Анри по забитым голам в карьере. Впереди еще один француз
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе благодаря голу в ворота «Севильи» (2:0) в матче испанской Ла Лиги сравнялся с именитым французом Тьерри Анри по количеству забитых мячей в карьере.

Теперь в активе обоих нападающих стало по 411 голов.

Лишь один француз забил за свою карьеру больше: Карим Бензема – 509.

Лучшие французские бомбардиры за всю историю (все турниры: клуб + сборная)

  • 509 – Карим Бензема
  • 411 – Тьерри Анри
  • 411 – Килиан Мбаппе

411 голов Килиан Мбаппе забил, выступая за Монако, ПСЖ, Реал и сборную Франции:

  • 256 – ПСЖ
  • 73 – Реал
  • 55 – сборная Франции
  • 27 – Монако
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Лион арендовал бразильского нападающего Реала
Барселона и еще три команды имеют победные серии из 7+ игр во всех турнирах
Алонсо не хочет видеть в Реале звезду с суперзарплатой. Речь не о Винисиусе
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Севилья Реал - Севилья Килиан Мбаппе Тьерри Анри Карим Бензема статистика
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
