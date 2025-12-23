Испания23 декабря 2025, 19:57 |
Мбаппе догнал Анри по забитым голам в карьере. Впереди еще один француз
Вспомним, в составе каких команд форвард «Реала» отмечался забитыми мячами
23 декабря 2025, 19:57 |
Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе благодаря голу в ворота «Севильи» (2:0) в матче испанской Ла Лиги сравнялся с именитым французом Тьерри Анри по количеству забитых мячей в карьере.
Теперь в активе обоих нападающих стало по 411 голов.
Лишь один француз забил за свою карьеру больше: Карим Бензема – 509.
Лучшие французские бомбардиры за всю историю (все турниры: клуб + сборная)
- 509 – Карим Бензема
- 411 – Тьерри Анри
- 411 – Килиан Мбаппе
411 голов Килиан Мбаппе забил, выступая за Монако, ПСЖ, Реал и сборную Франции:
- 256 – ПСЖ
- 73 – Реал
- 55 – сборная Франции
- 27 – Монако
