Мбаппе догнал Анри по забитым голам в карьере. Впереди еще один француз

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе благодаря голу в ворота «Севильи» (2:0) в матче испанской Ла Лиги сравнялся с именитым французом Тьерри Анри по количеству забитых мячей в карьере.

Теперь в активе обоих нападающих стало по 411 голов.

Лишь один француз забил за свою карьеру больше: Карим Бензема – 509.

Лучшие французские бомбардиры за всю историю (все турниры: клуб + сборная)

509 – Карим Бензема

411 – Тьерри Анри

411 – Килиан Мбаппе

411 голов Килиан Мбаппе забил, выступая за Монако, ПСЖ, Реал и сборную Франции: