13 декабря в 22:00 состоится поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.

Арсенал принимает Кристал Пэлас на домашнем стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Ранее в четвертьфиналах Челси обыграл Кардифф Сити (3:1), Ман Сити взял верх над Брентфордом (2:0), а Челси справился с Кардифф Сити (3:1).

Уже состоялась жеребьевка полуфиналов: Челси – Арсенал / Кристал Пэлас, Ньюкасл – Манчестер Сити.

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.