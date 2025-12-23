Арсенал – Кристал Пэлас. 1/4 финала Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 декабря в 22:00 четвертьфинальный матч Кубка английской лиги
13 декабря в 22:00 состоится поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.
Арсенал принимает Кристал Пэлас на домашнем стадионе Эмирейтс в Лондоне.
Ранее в четвертьфиналах Челси обыграл Кардифф Сити (3:1), Ман Сити взял верх над Брентфордом (2:0), а Челси справился с Кардифф Сити (3:1).
Уже состоялась жеребьевка полуфиналов: Челси – Арсенал / Кристал Пэлас, Ньюкасл – Манчестер Сити.
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
