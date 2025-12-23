Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Арсенал – Кристал Пэлас. 1/4 финала Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Английской лиги
Арсенал
23.12.2025 22:00 - : -
Кристал Пэлас
Англия
23 декабря 2025, 06:39 | Обновлено 23 декабря 2025, 06:41
Арсенал – Кристал Пэлас. 1/4 финала Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 декабря в 22:00 четвертьфинальный матч Кубка английской лиги

23 декабря 2025, 06:39 | Обновлено 23 декабря 2025, 06:41
Арсенал – Кристал Пэлас. 1/4 финала Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE
ФК Арсенал

13 декабря в 22:00 состоится поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.

Арсенал принимает Кристал Пэлас на домашнем стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ранее в четвертьфиналах Челси обыграл Кардифф Сити (3:1), Ман Сити взял верх над Брентфордом (2:0), а Челси справился с Кардифф Сити (3:1).

Уже состоялась жеребьевка полуфиналов: Челси – Арсенал / Кристал Пэлас, Ньюкасл – Манчестер Сити.

Арсенал – Кристал Пэлас. 1/4 финала Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

Арсенал – Кристал Пэлас
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Арсенал – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на четвертьфинал Кубка лиги Англии
Руни рассказал о командах, которые будут бороться за победу в АПЛ
Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
Кристал Пэлас Арсенал Лондон Кубок английской лиги по футболу Арсенал - Кристал Пэлас смотреть онлайн
