Драма в Кубке. Арсенал по пенальти одолел Кристал Пэлас и вышел в полуфинал

Вечером 23 декабря на стадионе Эмирейтс в Лондоне состоялся четвертьфинальный матч Кубка английской лиги.

Арсенал по пенальти обыграл Кристал Пэлас (1:1, пен. 8:7) и вышел в полуфинал.

На 80-й минуте канониры вышли вперед благодаря автоголу Максанса Лакруа. Однако Марк Гехи спас гостей от поражения в компенсированное время, отличившись на 90+5 минуте (1:1).

В драматичной серии послематчевых пенальти фортуна улыбнулась канонирам (пен. 8:7). Интересно, что команды выполнили по 8 ударов. Антигероем стал автор автогола Максенс Лакруа, не реализовавший свою попытку.

Арсенал прошел в полуфинал турнира, где сыграет против лондонского Челси. Полуфиналы Кубка лиги: Челси – Арсенал, Ньюкасл – Манчестер Сити.

Полуфиналы Кубка английской лиги традиционно будут состоять из двух матчей. Первые поединки должны состояться 13–14 января, а ответные матчи – 3–4 февраля.

Кубок английской лиги

Четвертьфинал, 23 декабря, Лондон

Арсенал – Кристал Пэлас – 1:1 (пен. 8:7)

Голы: Максанс Лакруа, 80 (автогол) – Марк Гехи, 90+5

Серия пенальти: Эдегор (1:0), Матета (1:1), Райс (2:1), Девенни (2:2), Сака (3:2), Хьюз (3:3), Троссард (4:3), Соса (4:4), Мерино (5:4), Лерма (5:5), Калафиори (6:5), Уортон (6:6), Тимбер (7:6), Уче (7:7), Салиба (8:7), Лакруа (не забил)

Арсенал: Кепа Аррисабалага, Тимбер, Салиба, Калафиори, Льюис-Скелли, Эзе (Эдегор, 67), Нергор, Мерино, Мадуэке (Сака, 67), Габриэл Жезус (Райс, 86), Мартинеллі (Троссард, 59)

Кристал Пэлас: Бенитес, Ричардс (Хьюз, 75), Лакруа, Гехи, Канво (Клайн, 46), Лерма, Уортон, Митчелл (Соса, 90+11), Нкетиа (Девенни, 46), Пино (Уче, 86), Матета

Предупреждение: Кепа Аррисабалага, 89

