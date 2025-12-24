Лондонское дерби. Определены пары и даты 1/2 финала Кубка английской лиги
Полуфинальные матчи: Челси – Арсенал, Ньюкасл – Манчестер Сити
Определены полуфинальные пары Кубка английской лиги сезона 2025/26.
23 декабря в заключительном четвертьфинальном матче Арсенал по пенальти драматично обыграл Кристал Пэлас (1:1, пен. 8:7) и вышел в полуфинал.
Ранее в четвертьфиналах Челси обыграл Кардифф Сити (3:1), Ман Сити взял верх над Брентфордом (2:0), а Ньюкасл справился с Фулхэмом (2:1).
В полуфиналах Ньюкасл сыграет с Манчестер Сити, а Челси встретится с Арсеналом в лондонском дерби.
Полуфиналы Кубка английской лиги традиционно будут состоять из двух матчей. Первые поединки должны состояться 13–14 января, а ответные матчи – 3–4 февраля.
Кубок английской лиги 2025/26
Полуфиналы. 13–14 января и 3–4 февраля
Первые матчи
- 13,01.2026. 22:00. Ньюкасл – Манчестер Сити
- 14.01.2026. 22:00. Челси – Арсенал
Ответные матчи
- 03.02.2026. 22:00. Арсенал – Челси
- 04.02.2026. 22:00. Манчестер Сити – Ньюкасл
The #CarabaoCup Semi-Finals are locked in! 🏆#EFL pic.twitter.com/D3JYLr6vdt— Carabao Cup (@Carabao_Cup) December 23, 2025
