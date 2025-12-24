Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Лондонское дерби. Определены пары и даты 1/2 финала Кубка английской лиги
Англия
24 декабря 2025, 01:35 | Обновлено 24 декабря 2025, 01:45
Лондонское дерби. Определены пары и даты 1/2 финала Кубка английской лиги

Полуфинальные матчи: Челси – Арсенал, Ньюкасл – Манчестер Сити

Лондонское дерби. Определены пары и даты 1/2 финала Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Определены полуфинальные пары Кубка английской лиги сезона 2025/26.

23 декабря в заключительном четвертьфинальном матче Арсенал по пенальти драматично обыграл Кристал Пэлас (1:1, пен. 8:7) и вышел в полуфинал.

Ранее в четвертьфиналах Челси обыграл Кардифф Сити (3:1), Ман Сити взял верх над Брентфордом (2:0), а Ньюкасл справился с Фулхэмом (2:1).

В полуфиналах Ньюкасл сыграет с Манчестер Сити, а Челси встретится с Арсеналом в лондонском дерби.

Полуфиналы Кубка английской лиги традиционно будут состоять из двух матчей. Первые поединки должны состояться 13–14 января, а ответные матчи – 3–4 февраля.

Кубок английской лиги 2025/26

Полуфиналы. 13–14 января и 3–4 февраля

Первые матчи

  • 13,01.2026. 22:00. Ньюкасл – Манчестер Сити
  • 14.01.2026. 22:00. Челси – Арсенал

Ответные матчи

  • 03.02.2026. 22:00. Арсенал – Челси
  • 04.02.2026. 22:00. Манчестер Сити – Ньюкасл
По теме:
Арсенал – Кристал Пэлас – 1:1 (пен. 8:7). Драма в Кубке лиги. Видео голов
Барса выходит из игры: финансовые аппетиты защитника стали преградой
Драма в Кубке. Арсенал по пенальти одолел Кристал Пэлас и вышел в полуфинал
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
