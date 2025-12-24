Лондонское дерби. Определены пары и даты 1/2 финала Кубка английской лиги

Определены полуфинальные пары Кубка английской лиги сезона 2025/26.

23 декабря в заключительном четвертьфинальном матче Арсенал по пенальти драматично обыграл Кристал Пэлас (1:1, пен. 8:7) и вышел в полуфинал.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ранее в четвертьфиналах Челси обыграл Кардифф Сити (3:1), Ман Сити взял верх над Брентфордом (2:0), а Ньюкасл справился с Фулхэмом (2:1).

В полуфиналах Ньюкасл сыграет с Манчестер Сити, а Челси встретится с Арсеналом в лондонском дерби.

Полуфиналы Кубка английской лиги традиционно будут состоять из двух матчей. Первые поединки должны состояться 13–14 января, а ответные матчи – 3–4 февраля.

Кубок английской лиги 2025/26

Полуфиналы. 13–14 января и 3–4 февраля

Первые матчи

13,01.2026. 22:00. Ньюкасл – Манчестер Сити

14.01.2026. 22:00. Челси – Арсенал

Ответные матчи