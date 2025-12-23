Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Кубок Английской лиги
Арсенал
23.12.2025 22:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз
Кубок английской лиги
23 декабря 2025, 05:51 | Обновлено 23 декабря 2025, 05:52
25
0

Поединок состоится 23 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

22 декабря, в четвертьфинале Кубка английской лиги сыграют Арсенал – Кристал Пэлас. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

«Канониры» в этом сезоне предпринимают очередную попытку выиграть чемпионат, пока дела идут неплохо, ведь команда удерживает лидерство в АПЛ, однако, отрыв от второй строчки составляет всего два очка. В последнем туре Арсенал одолел на выезде Эвертон со счетом 1:0.

Безупречно команда играет в Лиге чемпионов, где выиграла шесть матчей из шести, что позволяет удерживать лидерство в общей турнирной таблице. При таком плотном графике, важно правильно использовать игроков, в разных турнирах, пока Артета справляется с этой задачей. Не помогут партнерам из-за повреждений Доуман, Хаверц, Москера и Уайт.

Кристал Пэлас

«Стекольщики» в текущем сезоне пытаются держать высокую планку, но не всегда получается. В последнем туре Кристал Пэлас провалился в гостях против Лидса – 1:4, данное поражение стало вторым кряду в чемпионате, которое откинуло команду на восьмую строчку, отставание от первого квартета составляет всего три очка.

Команда играет еще в Лиге конференций, где завершился основной этап, в плей-офф пробились, но в топ-8 не попали, поэтому придется сыграть в 1/16 финала. Сейчас у «стекольщиков» образовалась серия из трех матчей без побед, во всех турнирах. Такой спад можно считать временным явлением, ведь Кристал Пэлас умеет показывать футбол высокого уровня. Не сыграют в этой встрече Кардинес, Дукуре, Камада, Кпорфа, Муньйос, Риад.

Личные встречи

Соперники уже играли между собой в этом сезоне, тогда Арсенал выиграл на своем поле со счетом 1:0. Кристал Пэлас не может обыграть своих соседей уже три года, а это восемь матчей подряд.

Прогноз

В этом лондонском дерби «канониры» котируются явными фаворитами, но Кристал Пэлас не тот соперник, который легко позволит себя обыграть. Думаю, Арсенал сыграет первым номером, а «стекольщики» постараются угрожать своими выпадами.

Хоть это дерби, играть на своем стадионе всегда приятнее, предлагаю сделать ставку на чистую победу подопечных Артеты за 1,55.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
23 декабря 2025 -
22:00
Кристал Пэлас
Арсенал Лондон Кристал Пэлас Кубок английской лиги по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
