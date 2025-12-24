Арсенал – Кристал Пэлас – 1:1 (пен. 8:7). Драма в Кубке лиги. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Кубка английской лиги
Вечером 23 декабря на стадионе Эмирейтс в Лондоне состоялся четвертьфинальный матч Кубка английской лиги.
Арсенал по пенальти обыграл Кристал Пэлас (1:1, пен. 8:7) и вышел в полуфинал.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 80-й минуте канониры вышли вперёд благодаря автоголу Максанса Лакруа. Однако Марк Гехи спас гостей от поражения в компенсированное время, отличившись на 90+5-й минуте (1:1).
В драматичной серии послематчевых пенальти фортуна улыбнулась канонирам (пен. 8:7). Интересно, что команды выполнили по 8 ударов. Антигероем стал Максенс Лакруа, не реализовавший свою попытку.
Кубок английской лиги
Четвертьфинал, 23 декабря, Лондон
Арсенал – Кристал Пэлас – 1:1 (пен. 8:7)
Голы: Максанс Лакруа, 80 (автогол) – Марк Гехи, 90+5
Видео голов и обзор матча (ожидается)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Свои становятся все больше похожи на легионеров, требуя трансфера или «золотых» условий
Лауреатов определят совместно Федерация волейбола Украины и Sport.ua