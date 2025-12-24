Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал – Кристал Пэлас – 1:1 (пен. 8:7). Драма в Кубке лиги. Видео голов
Кубок Английской лиги
Арсенал
23.12.2025 22:00 – FT 1 : 1
8 : 7 Серия пенальти Серия пенальти
Кристал Пэлас
Англия
24 декабря 2025, 00:37 | Обновлено 24 декабря 2025, 00:47
Арсенал – Кристал Пэлас – 1:1 (пен. 8:7). Драма в Кубке лиги. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Кубка английской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 декабря на стадионе Эмирейтс в Лондоне состоялся четвертьфинальный матч Кубка английской лиги.

Арсенал по пенальти обыграл Кристал Пэлас (1:1, пен. 8:7) и вышел в полуфинал.

На 80-й минуте канониры вышли вперёд благодаря автоголу Максанса Лакруа. Однако Марк Гехи спас гостей от поражения в компенсированное время, отличившись на 90+5-й минуте (1:1).

В драматичной серии послематчевых пенальти фортуна улыбнулась канонирам (пен. 8:7). Интересно, что команды выполнили по 8 ударов. Антигероем стал Максенс Лакруа, не реализовавший свою попытку.

Кубок английской лиги

Четвертьфинал, 23 декабря, Лондон

Арсенал – Кристал Пэлас – 1:1 (пен. 8:7)

Голы: Максанс Лакруа, 80 (автогол) – Марк Гехи, 90+5

Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Вильям Салиба (Арсенал).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Крисантус Уче (Кристал Пэлас).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Юрриен Тимбер (Арсенал).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Адам Уортон (Кристал Пэлас).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Риккардо Калафьори (Арсенал).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Джефферсон Лерма (Кристал Пэлас).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Мерино (Арсенал).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Борна Соса (Кристал Пэлас).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Троссар (Арсенал).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Уилл Хьюз (Кристал Пэлас).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Джастин Девенни (Кристал Пэлас).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Деклан Райс (Арсенал).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Мартин Эдегор (Арсенал).
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Марк Гехи (Кристал Пэлас), асcист Джефферсон Лерма.
80’
ГОЛ ! Автогол забил Максанс Лакруа (Кристал Пэлас).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
