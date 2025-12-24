Вечером 23 декабря на стадионе Эмирейтс в Лондоне состоялся четвертьфинальный матч Кубка английской лиги.

Арсенал по пенальти обыграл Кристал Пэлас (1:1, пен. 8:7) и вышел в полуфинал.

На 80-й минуте канониры вышли вперёд благодаря автоголу Максанса Лакруа. Однако Марк Гехи спас гостей от поражения в компенсированное время, отличившись на 90+5-й минуте (1:1).

В драматичной серии послематчевых пенальти фортуна улыбнулась канонирам (пен. 8:7). Интересно, что команды выполнили по 8 ударов. Антигероем стал Максенс Лакруа, не реализовавший свою попытку.

Кубок английской лиги

Четвертьфинал, 23 декабря, Лондон

Арсенал – Кристал Пэлас – 1:1 (пен. 8:7)

Голы: Максанс Лакруа, 80 (автогол) – Марк Гехи, 90+5

Видео голов и обзор матча (ожидается)