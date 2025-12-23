Барселона и еще три команды имеют победные серии из 7+ игр во всех турнирах
Вспомним результаты всех матчей в этих сериях представителей пяти топовых лиг Европы
Четыре команды топ-5 европейских чемпионатов имеют победные серии во всех турнирах, состоящих из 7+ матчей.
Английская «Астон Вилла» на данный момент имеет самую длинную текущую серию из одних побед (10). По семь выигранных матчей подряд в активе испанской «Барселоны», французского «Ланса» и еще одного представителя Премьер-лиги – «Манчестер Сити».
Текущие самые длинные победные серии клубов топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах:
- 10 – Астон Вилла
- 7 – Барселона
- 7 – Ланс
- 7 – Манчестер Сити
Вспомним, кого побеждали эти команды в своих сериях.
Победная серия Астон Виллы во всех турнирах (10 матчей)
- Лига Европы, Астон Вилла – Маккаби – 2:0
- АПЛ, Астон Вилла – Борнмут – 4:0
- АПЛ, Лидс Юнайтед – Астон Вилла – 1:2
- Лига Европы, Астон Вилла – Янг Бойз – 2:1
- АПЛ, Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:0
- АПЛ, Брайтон – Астон Вилла – 3:4
- АПЛ, Астон Вилла – Арсенал – 2:1
- Лига Европы, Базель – Астон Вилла – 1:2
- АПЛ, Вест Хэм Юнайтед – Астон Вилла – 2:3
- АПЛ, Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:1
Победная серия Барселоны во всех турнирах (7 матчей)
- Ла Лига, Барселона – Алавес – 3:1
- Ла Лига, Барселона – Атлетико – 3:1
- Ла Лига, Бетис – Барселона – 3:5
- Лига чемпионов, Барселона – Айнтрахт – 2:1
- Ла Лига, Барселона – Осасуна – 2:0
- Кубок Испании, Гвадалахара – Барселона – 0:2
- Ла Лига, Вильярреал – Барселона – 0:2
Победная серия Ланса во всех турнирах (7 матчей)
- Лига 1, Ланс – Лорьян – 3:0
- Лига 1, Монако – Ланс – 1:4
- Лига 1, Ланс – Страсбург – 1:0
- Лига 1, Анже – Ланс – 1:2
- Лига 1, Нант – Ланс – 1:2
- Лига 1, Ланс – Ницца – 2:0
- Кубок Франции, Ланс – Фени-Ольнуа – 3:1
Победная серия Манчестер Сити во всех турнирах (7 матчей)
- АПЛ, Манчестер Сити – Лидс Юнайтед – 3:2
- АПЛ, Фулхэм – Манчестер Сити – 4:5
- АПЛ, Манчестер Сити – Сандерленд – 3:0
- Лига чемпионов, Реал – Манчестер Сити – 1:2
- АПЛ, Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:3
- Кубок Английской лиги, Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0
- АПЛ, Манчестер Сити – Вест Хэм Юнайтед – 3:0
