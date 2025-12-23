Барселона и еще три команды имеют победные серии из 7+ игр во всех турнирах

Четыре команды топ-5 европейских чемпионатов имеют победные серии во всех турнирах, состоящих из 7+ матчей.

Английская «Астон Вилла» на данный момент имеет самую длинную текущую серию из одних побед (10). По семь выигранных матчей подряд в активе испанской «Барселоны», французского «Ланса» и еще одного представителя Премьер-лиги – «Манчестер Сити».

Текущие самые длинные победные серии клубов топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах:

10 – Астон Вилла

7 – Барселона

7 – Ланс

7 – Манчестер Сити

Вспомним, кого побеждали эти команды в своих сериях.

Победная серия Астон Виллы во всех турнирах (10 матчей)

Лига Европы, Астон Вилла – Маккаби – 2:0

АПЛ, Астон Вилла – Борнмут – 4:0

АПЛ, Лидс Юнайтед – Астон Вилла – 1:2

Лига Европы, Астон Вилла – Янг Бойз – 2:1

АПЛ, Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:0

АПЛ, Брайтон – Астон Вилла – 3:4

АПЛ, Астон Вилла – Арсенал – 2:1

Лига Европы, Базель – Астон Вилла – 1:2

АПЛ, Вест Хэм Юнайтед – Астон Вилла – 2:3

АПЛ, Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:1

Победная серия Барселоны во всех турнирах (7 матчей)

Ла Лига, Барселона – Алавес – 3:1 Ла Лига, Барселона – Атлетико – 3:1 Ла Лига, Бетис – Барселона – 3:5 Лига чемпионов, Барселона – Айнтрахт – 2:1 Ла Лига, Барселона – Осасуна – 2:0 Кубок Испании, Гвадалахара – Барселона – 0:2 Ла Лига, Вильярреал – Барселона – 0:2

Победная серия Ланса во всех турнирах (7 матчей)

Лига 1, Ланс – Лорьян – 3:0

Лига 1, Монако – Ланс – 1:4

Лига 1, Ланс – Страсбург – 1:0

Лига 1, Анже – Ланс – 1:2

Лига 1, Нант – Ланс – 1:2

Лига 1, Ланс – Ницца – 2:0

Кубок Франции, Ланс – Фени-Ольнуа – 3:1

Победная серия Манчестер Сити во всех турнирах (7 матчей)