Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона и еще три команды имеют победные серии из 7+ игр во всех турнирах
Англия
23 декабря 2025, 18:27 |
55
0

Вспомним результаты всех матчей в этих сериях представителей пяти топовых лиг Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

Четыре команды топ-5 европейских чемпионатов имеют победные серии во всех турнирах, состоящих из 7+ матчей.

Английская «Астон Вилла» на данный момент имеет самую длинную текущую серию из одних побед (10). По семь выигранных матчей подряд в активе испанской «Барселоны», французского «Ланса» и еще одного представителя Премьер-лиги – «Манчестер Сити».

Текущие самые длинные победные серии клубов топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах:

  • 10 – Астон Вилла
  • 7 – Барселона
  • 7 – Ланс
  • 7 – Манчестер Сити

Вспомним, кого побеждали эти команды в своих сериях.

Победная серия Астон Виллы во всех турнирах (10 матчей)

  • Лига Европы, Астон Вилла – Маккаби – 2:0
  • АПЛ, Астон Вилла – Борнмут – 4:0
  • АПЛ, Лидс Юнайтед – Астон Вилла – 1:2
  • Лига Европы, Астон Вилла – Янг Бойз – 2:1
  • АПЛ, Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:0
  • АПЛ, Брайтон – Астон Вилла – 3:4
  • АПЛ, Астон Вилла – Арсенал – 2:1
  • Лига Европы, Базель – Астон Вилла – 1:2
  • АПЛ, Вест Хэм Юнайтед – Астон Вилла – 2:3
  • АПЛ, Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:1

Победная серия Барселоны во всех турнирах (7 матчей)

  1. Ла Лига, Барселона – Алавес – 3:1
  2. Ла Лига, Барселона – Атлетико – 3:1
  3. Ла Лига, Бетис – Барселона – 3:5
  4. Лига чемпионов, Барселона – Айнтрахт – 2:1
  5. Ла Лига, Барселона – Осасуна – 2:0
  6. Кубок Испании, Гвадалахара – Барселона – 0:2
  7. Ла Лига, Вильярреал – Барселона – 0:2

Победная серия Ланса во всех турнирах (7 матчей)

  • Лига 1, Ланс – Лорьян – 3:0
  • Лига 1, Монако – Ланс – 1:4
  • Лига 1, Ланс – Страсбург – 1:0
  • Лига 1, Анже – Ланс – 1:2
  • Лига 1, Нант – Ланс – 1:2
  • Лига 1, Ланс – Ницца – 2:0
  • Кубок Франции, Ланс – Фени-Ольнуа – 3:1

Победная серия Манчестер Сити во всех турнирах (7 матчей)

  • АПЛ, Манчестер Сити – Лидс Юнайтед – 3:2
  • АПЛ, Фулхэм – Манчестер Сити – 4:5
  • АПЛ, Манчестер Сити – Сандерленд – 3:0
  • Лига чемпионов, Реал – Манчестер Сити – 1:2
  • АПЛ, Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:3
  • Кубок Английской лиги, Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0
  • АПЛ, Манчестер Сити – Вест Хэм Юнайтед – 3:0
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла Манчестер Сити чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ланс чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона статистика
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
