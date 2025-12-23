Вингер Шахтера интересен лиссабонскому Спортингу

Лиссабонский «Спортинг» пребывает в активных поисках усиления правого фланга атаки, так как недавно получил травму и пропустит ближайшие три месяца 18-летний Жеовани Кенда.

По информации паблика DrFlavioCosta, португальский гранд уже составил шорт-лист из игроков, которых попробует подписать в январе, место в котором нашлось и футболисту «Шахтера».

«Спортинг» заинтересован в услугах 20-летнего бразильца Алиссона Сантаны, который как раз завершает восстановление после травмы, полученной в конце сентября.

Впрочем, Алиссон не единственный, кого может подписать «Спортинг» на замену Кенде. Также в шорт-листе есть еще четыре футболиста: Андре Луис из «Риу Аве», Вальдемар Бюсков из «Мидтьюлланда», Анан Халили из «Юнион Сен-Жиллуаз» и Жессим Яссин из «Дюнкерка».

Также «Спортингу» интересен Луис Гильерме из «Вест Хэма», но осуществить покупку этого футболиста лиссабонцам будет непросто, так как лондонцы нацелены исключительно на аренду игрока.

Алиссон Сантана перешел в «Шахтер» летом нынешнего года из «Атлетико Минейро» за 14 миллионов евро, и успел сыграть 5 матчей в УПЛ (1 гол, 1 ассист).