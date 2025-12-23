Война не помеха. Финалист Лиги чемпионов решил подписать игрока клуба из рф
Эдуард Сперцян привлекает внимание «Интера»
Армянский полузащитник «краснодара» Эдуард Сперцян привлекает внимание миланского «Интера». Об этом сообщает FcInteкNews.
По информации источника, интерес финалиста Лиги чемпионов сезона 2024/25 к 25-летнему интересу конкретен. Судьба перехода зависит от руководства клуба рпл.
В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться девятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин привлекает внимание «Интера»
