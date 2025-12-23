Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Война не помеха. Финалист Лиги чемпионов решил подписать игрока клуба из рф
Италия
23 декабря 2025, 19:38 |
1522
4

Война не помеха. Финалист Лиги чемпионов решил подписать игрока клуба из рф

Эдуард Сперцян привлекает внимание «Интера»

23 декабря 2025, 19:38 |
1522
4 Comments
Война не помеха. Финалист Лиги чемпионов решил подписать игрока клуба из рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Сперцян

Армянский полузащитник «краснодара» Эдуард Сперцян привлекает внимание миланского «Интера». Об этом сообщает FcInteкNews.

По информации источника, интерес финалиста Лиги чемпионов сезона 2024/25 к 25-летнему интересу конкретен. Судьба перехода зависит от руководства клуба рпл.

В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться девятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин привлекает внимание «Интера»

По теме:
Топ-талант Манчестер Сити продолжит карьеру в Жироне. Романо подтвердил
Вингер Шахтера интересен лиссабонскому Спортингу
ОФИЦИАЛЬНО. Лион арендовал бразильского нападающего Реала
Эдуард Сперцян Интер Милан Краснодар трансферы трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: FC Inter News
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
Футбол | 22 декабря 2025, 20:23 1
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру

Рафинья Алькантара повесил бутсы на гвоздь

Что не так с рекордом Мбаппе? Обзор 17 тура Ла Лиги
Футбол | 23 декабря 2025, 19:01 1
Что не так с рекордом Мбаппе? Обзор 17 тура Ла Лиги
Что не так с рекордом Мбаппе? Обзор 17 тура Ла Лиги

В последний раз в 2025 году собираемся для того, чтобы обсудить испанский футбол

Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
Футбол | 22.12.2025, 23:36
Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Футбол | 23.12.2025, 08:49
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Футбол | 23.12.2025, 16:37
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Ну він вірменин, а не кацап, почнімо хоча б з цього, не треба перегинати палицю, не забувайте, що "Money talks" на жаль
Ответить
+3
shar013
Наскільки мені відомо, в Італії війни нема (якщо не так, поправте, бо може щось пропустив). І їм (італійцям) якось дуже байдуже на наші з вами проблеми. Так само байдуже і багатьом країнам світу, які купують в них нафту, газ, метали... Таке щось...
Ответить
+1
fedd1979
Скільки можна тішити себе ілюзіями?
Ответить
+1
SandroKing
А що Італія вже воює з РФ? Європейські країни формують величезну долю бюджету РФ, Купуючи нафту, газ і не тільки, це так для довідки.
Ответить
0
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
22.12.2025, 20:47
Бокс
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
22.12.2025, 23:29
Футбол
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
21.12.2025, 19:28
Футбол
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 5
Футбол
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
22.12.2025, 07:22
Футбол
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем