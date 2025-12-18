Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 декабря 2025, 22:36
Андрей Лунин может продолжить карьеру в Милане

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Миланский «Интер» рассматривает украинского голкипера Андрея Лунина как одного из кандидатов на замену Янну Зоммеру.

По информации итальянских СМИ, вратарь мадридского «Реала» попал в шорт-лист итальянского гранда вместе с Гульельмо Викарио, Марко Карнезекки и Марком-Андре тер Штегеном. Отмечается, что в «Интере» высоко оценивают уровень Лунина, его выступления в Ла Лиге и опыт матчей на высшем уровне.

В этом сезоне Лунин провел два матча за «Реал», в которых пропустил пять голов.

Ранее украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал матч 1/16 финала Кубка Испании.

