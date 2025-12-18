Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины

Миланский «Интер» рассматривает украинского голкипера Андрея Лунина как одного из кандидатов на замену Янну Зоммеру.

По информации итальянских СМИ, вратарь мадридского «Реала» попал в шорт-лист итальянского гранда вместе с Гульельмо Викарио, Марко Карнезекки и Марком-Андре тер Штегеном. Отмечается, что в «Интере» высоко оценивают уровень Лунина, его выступления в Ла Лиге и опыт матчей на высшем уровне.

В этом сезоне Лунин провел два матча за «Реал», в которых пропустил пять голов.

Ранее украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал матч 1/16 финала Кубка Испании.