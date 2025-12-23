Топ-талант Манчестер Сити продолжит карьеру в Жироне. Романо подтвердил

Аргентинский полузащитник «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри присоединится к «Жироне». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 18-летний футболист вторую половину текущего сезона проведет в чемпионате Испании на правах аренды. Английский гранд прервет арендное соглашение по Клаудио с «Байером».

В текущем сезоне Клаудио Эчеверри провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В составе «Жироны» выступают три украинца: вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» собирается совершить трансфер нападающего.