Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-талант Манчестер Сити продолжит карьеру в Жироне. Романо подтвердил
Испания
23 декабря 2025, 19:58 |
811
1

Топ-талант Манчестер Сити продолжит карьеру в Жироне. Романо подтвердил

Ближайшие полгода Клаудио Эчеверри будет защищать цвета испанского клуба

23 декабря 2025, 19:58 |
811
1 Comments
Топ-талант Манчестер Сити продолжит карьеру в Жироне. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Эчеверри

Аргентинский полузащитник «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри присоединится к «Жироне». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 18-летний футболист вторую половину текущего сезона проведет в чемпионате Испании на правах аренды. Английский гранд прервет арендное соглашение по Клаудио с «Байером».

В текущем сезоне Клаудио Эчеверри провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В составе «Жироны» выступают три украинца: вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» собирается совершить трансфер нападающего.

По теме:
Война не помеха. Финалист Лиги чемпионов решил подписать игрока клуба из рф
Вингер Шахтера интересен лиссабонскому Спортингу
ОФИЦИАЛЬНО. Лион арендовал бразильского нападающего Реала
Клаудио Эчеверри Байер Манчестер Сити Жирона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги аренда игрока Фабрицио Романо трансферы Бундеслиги Владислав Крапивцов Виктор Цыганков Владислав Ванат
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Футбол | 22 декабря 2025, 23:29 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»

Легендарный украинский тренер высказался в отношении легионеров Карпат

ВИДЕО. Жена Забарного похвасталась безупречной фигурой
Футбол | 23 декабря 2025, 14:40 5
ВИДЕО. Жена Забарного похвасталась безупречной фигурой
ВИДЕО. Жена Забарного похвасталась безупречной фигурой

Ангелина Забарная – обладательница идеальной фигуры

Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Футбол | 23.12.2025, 08:20
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Что не так с рекордом Мбаппе? Обзор 17 тура Ла Лиги
Футбол | 23.12.2025, 19:01
Что не так с рекордом Мбаппе? Обзор 17 тура Ла Лиги
Что не так с рекордом Мбаппе? Обзор 17 тура Ла Лиги
Киевское Динамо решило сделать необходимый трансфер
Футбол | 22.12.2025, 23:57
Киевское Динамо решило сделать необходимый трансфер
Киевское Динамо решило сделать необходимый трансфер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Сити мог бы больше игроков в Жирону командировать, чтоб дать ей спастись. Хотя это может и не помочь, теперь ее сила, выведшая в ЛЧ, главный тренер является ее слабостью.
Ответить
0
Популярные новости
У Джошуа произошел конфликт с Логаном Полом. Пришлось вмешаться полиции
У Джошуа произошел конфликт с Логаном Полом. Пришлось вмешаться полиции
22.12.2025, 03:02
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
22.12.2025, 20:47
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23 1
Футбол
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
22.12.2025, 07:22
Футбол
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
21.12.2025, 16:05 9
Футбол
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
22.12.2025, 08:45 6
Бокс
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
22.12.2025, 08:23 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем