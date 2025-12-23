Топ-талант Манчестер Сити продолжит карьеру в Жироне. Романо подтвердил
Ближайшие полгода Клаудио Эчеверри будет защищать цвета испанского клуба
Аргентинский полузащитник «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри присоединится к «Жироне». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 18-летний футболист вторую половину текущего сезона проведет в чемпионате Испании на правах аренды. Английский гранд прервет арендное соглашение по Клаудио с «Байером».
В текущем сезоне Клаудио Эчеверри провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
В составе «Жироны» выступают три украинца: вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.
Ранее сообщалось о том, что «Жирона» собирается совершить трансфер нападающего.
🚨❤️🤍 Claudio Echeverri to Girona, here we go! Loan deal agreed for the Argentinian talent to join from Man City.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2025
Bayer Leverkusen loan move has been interrupted as Echeverri will be part of City Group side Girona.
Straight loan until June. pic.twitter.com/YsZCFEPu4u
