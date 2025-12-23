Проблемы для Ваната: Жирона собирается совершить трансфер нападающего

Румынский нападающий «ЧФР Клуж» Луис Мунтян привлекает внимание испанской «Жироны». Об этом сообщает Экрем Конур.

По информации источника, каталонский клуб заинтересован в подписании 23-летнего футболиста. Также Луис находится в сфере интересов «Бетиса», «Валенсии», «Нанта» и «Лиона».

В текущем сезоне Луис Мунтян провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллионов евро.

На позиции нападающего в «Жироне» выступает украинец Владислав Ванат.

Ранее сообщалось о том, что Цыганков и Ванат подверглись резкой критике в Испании.