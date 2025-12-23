Проблемы для Ваната: Жирона собирается совершить трансфер нападающего
Внимание испанского клуба привлекает Луис Мунтяну
Румынский нападающий «ЧФР Клуж» Луис Мунтян привлекает внимание испанской «Жироны». Об этом сообщает Экрем Конур.
По информации источника, каталонский клуб заинтересован в подписании 23-летнего футболиста. Также Луис находится в сфере интересов «Бетиса», «Валенсии», «Нанта» и «Лиона».
В текущем сезоне Луис Мунтян провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллионов евро.
На позиции нападающего в «Жироне» выступает украинец Владислав Ванат.
Ранее сообщалось о том, что Цыганков и Ванат подверглись резкой критике в Испании.
