Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Проблемы для Ваната: Жирона собирается совершить трансфер нападающего
Испания
23 декабря 2025, 16:11 | Обновлено 23 декабря 2025, 16:26
1364
3

Внимание испанского клуба привлекает Луис Мунтяну

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Мунтяну

Румынский нападающий «ЧФР Клуж» Луис Мунтян привлекает внимание испанской «Жироны». Об этом сообщает Экрем Конур.

По информации источника, каталонский клуб заинтересован в подписании 23-летнего футболиста. Также Луис находится в сфере интересов «Бетиса», «Валенсии», «Нанта» и «Лиона».

В текущем сезоне Луис Мунтян провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллионов евро.

На позиции нападающего в «Жироне» выступает украинец Владислав Ванат.

Ранее сообщалось о том, что Цыганков и Ванат подверглись резкой критике в Испании.

Жирона ЧФР Клуж трансферы трансферы Ла Лиги Лион Нант Бетис Валенсия трансферы Лиги 1 чемпионат Румынии по футболу Экрем Конур
Даниил Кирияка Источник: Экрем Конур
pol-55
І що той Мунтяну серед інших вибере Жирону.так що Ванат може поки що *спати спокійно.
Roman
Мало забиває.команда в зоні вильоту.Ось і шукають підсилення.
Istm
Бо Ванат нічого не демонструє. Не розумію, чому його вихваляли в Динамо.
