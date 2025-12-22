Цыганков и Ванат подверглись резкой критике в Испании

Испанское издание AS резко оценило выступление украинских футболистов «Жироны» в матче 17-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (0:3).

«Цыганков только что оформил дубль в матче против Реала Сосьедад и считался лидером команды, но все его усилия иссякли. Он почти не касался мяча и, когда мяч у него оказывался, демонстрировал отсутствие вдохновения. Его заменили на 70-й минуте. Очень невзрачная игра.

У Ваната не было ни одного шанса. Он не смог прорваться через защиту соперника. Полное отсутствие результата», – отметило издание. Цыганков и Ванат услышали громкую критику в Испании