Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков и Ванат подверглись резкой критике в Испании
Испания
22 декабря 2025, 21:44 | Обновлено 22 декабря 2025, 22:02
761
2

Цыганков и Ванат подверглись резкой критике в Испании

«Жирона» проиграла «Атлетико» (0:3)

22 декабря 2025, 21:44 | Обновлено 22 декабря 2025, 22:02
761
2 Comments
Цыганков и Ванат подверглись резкой критике в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Испанское издание AS резко оценило выступление украинских футболистов «Жироны» в матче 17-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (0:3).

«Цыганков только что оформил дубль в матче против Реала Сосьедад и считался лидером команды, но все его усилия иссякли. Он почти не касался мяча и, когда мяч у него оказывался, демонстрировал отсутствие вдохновения. Его заменили на 70-й минуте. Очень невзрачная игра.

У Ваната не было ни одного шанса. Он не смог прорваться через защиту соперника. Полное отсутствие результата», – отметило издание. Цыганков и Ванат услышали громкую критику в Испании

По теме:
ФОТО. Рэшфорд впервые засветился со своей девушкой в Барселоне
Атлетик Бильбао – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Атлетик – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Жирона - Атлетико
Дмитрий Олийченко Источник: AS
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Футбол | 22 декабря 2025, 05:02 2
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»

Тренер доволен, что разрешено играть на искусственных полях

Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Футбол | 22 декабря 2025, 05:22 2
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо

Дье Калонджи завершает просмотр в киевском клубе

К радости Довбика. Милан завершил подписание габаритного форварда
Футбол | 22.12.2025, 18:53
К радости Довбика. Милан завершил подписание габаритного форварда
К радости Довбика. Милан завершил подписание габаритного форварда
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Футбол | 22.12.2025, 22:41
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Футбол | 22.12.2025, 08:23
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Якщо б не Циганков з Ванатом були б на останньому місці з 3 очками 
Ответить
+3
contr
Циганков хоче піти в більший клуб! Не хочуть відпускати тому і плавить деякі матчі а Ванат поки що ні про що ! Він і в Динамо не дуже феєєрив !
Ответить
+2
Популярные новости
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
21.12.2025, 09:54
Другие виды
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
21.12.2025, 16:05 5
Футбол
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
21.12.2025, 07:42 10
Футбол
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 5
Футбол
«Больше вопросов к мозгу». Спортврач оценил травму Пола в игре с Джошуа
«Больше вопросов к мозгу». Спортврач оценил травму Пола в игре с Джошуа
20.12.2025, 23:15 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем