Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Даже не напрягались. Атлетико обыграл Жирону
Чемпионат Испании
Жирона
21.12.2025 15:00 – FT 0 : 3
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 декабря 2025, 16:55 | Обновлено 21 декабря 2025, 17:04
1072
5

Даже не напрягались. Атлетико обыграл Жирону

Владислав Ванат и Виктор Цыганков сгорели «матрасникам» с крупным счетом

21 декабря 2025, 16:55 | Обновлено 21 декабря 2025, 17:04
1072
5 Comments
Даже не напрягались. Атлетико обыграл Жирону
Getty Images

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Испанская Ла Лига. 17-й тур

«Жирона» - «Атлетико» - 0:3

Голы: Коке, 13, Галлахер, 38, Гризманн, 90+2

Предупреждения: А. Мартинес, 57, Лемар, 84

«Жирона»: Гассанига – Морено, Блинд, Вітор Рейс, Франсес (Ринкон, 61) – Рока (Асприлья, 46), И. Мартин (Лемар, 71), Витсель, А. Мартинес (Хиль, 61), Цыганков (Ромеро, 71) – Ванат

«Атлетико»: Облак – Руджері, Ганцко, Пубиль, Льоренте (Гризманн, 77) – Гонсалес (Галлахер, 28, Ле Норман, 77), Барриос, Коке, Симеоне – Альварес (Альмада, 77), Серлот (Распадори, 83)

Арбитр: Хосе Луис Гузман (Хаэн, Испания)

Стадион: «Монтиливи» (Жирона, Испания)

Удары (в створ): 9 (2) – 14 (6)

Угловые: 3 – 4

Оффсайды: 4 – 3

ЖИРОНА – АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Жирона – Атлетико – 0:3. Пушка от Коке. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Рафинья вывел Барселону вперед в игре с Вильярреалом
Бетис – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона - Атлетико Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
Футбол | 20 декабря 2025, 23:26 1
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко

Андрея ждут в Чернигове

Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Бокс | 20 декабря 2025, 17:43 7
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами

Как прошел самый странный бой 2025 года в боксе

Десятки миллионов. Полесье отчиталось по поводу налогов в 2025 году
Футбол | 21.12.2025, 16:40
Десятки миллионов. Полесье отчиталось по поводу налогов в 2025 году
Десятки миллионов. Полесье отчиталось по поводу налогов в 2025 году
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Футбол | 21.12.2025, 09:45
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену
Футбол | 20.12.2025, 18:15
Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену
Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sheva19
Де подавались вболівальники Жиронм ?Два роки тому тут сиділо більше чим на Ментовской ґілки 
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
На жаль, сьогодні був не вечір жиронців. Після другого пропущеного перемикнув на Хартс - Рейнджерс. І той "шотландський ЛНЗ" веде 2-0 на 75хв! Всьому світу цікаво вболівати цього сезону за сердешних!😊
Ответить
+3
Kharkiv
Даже моя собака играет в футбол лучше деревянного ваната!
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
20.12.2025, 06:42
Футбол
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
20.12.2025, 06:22 1
Бокс
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 51
Бокс
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
20.12.2025, 19:17 1
Футбол
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 10
Футбол
Анонс 16-го тура Серии А: на 2 матча меньше, но менее интересно не будет!
Анонс 16-го тура Серии А: на 2 матча меньше, но менее интересно не будет!
20.12.2025, 08:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем