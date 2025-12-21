Даже не напрягались. Атлетико обыграл Жирону
Владислав Ванат и Виктор Цыганков сгорели «матрасникам» с крупным счетом
Отчет с матча ожидайте в ближайшее время
Испанская Ла Лига. 17-й тур
«Жирона» - «Атлетико» - 0:3
Голы: Коке, 13, Галлахер, 38, Гризманн, 90+2
Предупреждения: А. Мартинес, 57, Лемар, 84
«Жирона»: Гассанига – Морено, Блинд, Вітор Рейс, Франсес (Ринкон, 61) – Рока (Асприлья, 46), И. Мартин (Лемар, 71), Витсель, А. Мартинес (Хиль, 61), Цыганков (Ромеро, 71) – Ванат
«Атлетико»: Облак – Руджері, Ганцко, Пубиль, Льоренте (Гризманн, 77) – Гонсалес (Галлахер, 28, Ле Норман, 77), Барриос, Коке, Симеоне – Альварес (Альмада, 77), Серлот (Распадори, 83)
Арбитр: Хосе Луис Гузман (Хаэн, Испания)
Стадион: «Монтиливи» (Жирона, Испания)
Удары (в створ): 9 (2) – 14 (6)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 4 – 3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрея ждут в Чернигове
Как прошел самый странный бой 2025 года в боксе