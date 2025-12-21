21 декабря на Монтиливи пройдет матч 17-го тура Примеры Испании, в котором Жирона встретится с Атлетико.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Жирона

Команда в позапрошлом сезоне ухитрилась обойти даже своего следующего соперника, став третьей в Ла Лигу. Но после того успеха было тяжелое похмелье 2024/2025, с неудачами практически по всем параметрам. Но хотя бы тогда получилось не упасть в Сегунду: Леганес минимально, 41 очко против 40, опередили, закончив на шестнадцатой позиции.

В августе казалось, что вылет отложили на год - тогда аутсайдер проиграл всем без исключения. Потом тоже были неудачи, как в Примере, так и в кубке, из которого уже снова вылетели. Но все-таки клуб явно ожил, и в том числе за счет украинцев. Удачной покупкой стало пожарное, в дэдлайн, подписание Ваната. И как же вовремя восстановился Цыганков, что уже пару раз сделал разницу. В том числе в прошлом туре дубль вингера принес выездную победу над Реалом Сосьедад.

Атлетико

Клуб, конечно, сумел отвоевать позиции, и в прошлом сезоне снова стал третьим. Но когда летом 2024-го тратили так много на обновление состава, ждали явно большего - но все же тогда уступили, и не только в Примере, привычным грандам, Реалу и Барселоне.

В новой темпораде мадридский гранд проявляет себя максимально противоречиво. Побуксовав на старте, потом подопечные Симеоне набрали отличную форму, в том числе в дерби обыграв в ярком стиле Реал. Но снова, получив шанс выйти в лидеры, в очном поединке против Барселоны, открыв счет, в итоге уступили каталонцам 1:3. И сразу после этого проиграли, 0:1, не менее принципиальному сопернику, Атлетику. Потом, впрочем, последовательно победив ПСВ, Валенсию и Атлетико Балеарес.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединков неизменно выигрывал столичный гранд.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех Диего Симеоне и его подопечных. Но соперник будет драться за очки отчаянно - лучше применим тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,80).