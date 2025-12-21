Тренер Жироны прокомментировал разгромное поражение против Атлетико

Главный тренер «Жироны» Мичел пообщался с журналистами после провального матча 17-го тура испанской Ла Лиги. Каталонская команда на глазах у собственных болельщиков была разгромно побеждена мадридским «Атлетико» – 0:3.

«Вне штрафных площадей ощущения были хорошими. Внутри – плохими. Это правда, что в обороне «Атлетико» не оставляет свободных зон, и мы не смогли создать много моментов, кроме двух явных, которые отразил Облак. Нам не хватало игры, чтобы навредить сопернику, а в своей штрафной мы действовали недостаточно решительно.

Болельщики освистывали команду за то, что мы не шли вперед, но команда старалась. Причинить вред «Атлетико» очень сложно. Можем ли мы играть лучше? Конечно. Но против нас была сильная команда. Мне не нравится, что люди не понимают: мы сейчас переживаем сложный период. Нам нужна их поддержка и в следующем году, чтобы выбраться из этой ситуации.

Мне не хватает сил – не только в обороне. Нам нужно лучше выигрывать единоборства. Команда работает и старается, но этого оказывается недостаточно. Есть ощущение слабости: 33 пропущенных гола – это очень много. И в трех сегодняшних мячах – я понимаю, что первый был шедевром, – но в двух эпизодах с выносами мы могли сыграть лучше.

Нам нужно перезагрузиться и набраться сил, чтобы вернуться с ощущением, что вместе мы можем бороться за выход из этой ситуации. В ближайшие месяцы нам будет тяжело – это нужно понимать.

Травмированные? Мы близки к возвращению таких футболистов, как Давид Лопес, Абель Руис, Крапивцов. У игроков есть индивидуальные планы восстановления. Я не знаю, вернем ли мы кого-то уже сейчас, но мы близки к этому.

Я больше смотрю на ощущения. Мне не нравится искать оправдания или латать проблемы, но если отбросить первые пять туров, команда боролась и выглядит не так уж плохо. В то же время я по-прежнему вижу нехватку решительности. Не хочу использовать слово «мягкая», но 33 пропущенных гола говорят сами за себя. Я не говорю об игре или составе – это очевидно. Человеческий коллектив у нас хороший, ежедневная работа – на высоком уровне, и игроки знают, чего нам не хватает. Это не вопрос отношения, но «Атлетико» переиграл нас в физическом плане.

Как будем играть без Унаи? Если забрать Мбаппе у «Реала», то… это сложно анализировать. Для нас это очень важный игрок, и мы должны научиться конкурировать без него. Лемара я не видел готовым к большому количеству минут и не хотел рисковать им после травмы. Асприлья и другие футболисты должны продолжать расти и развиваться», – сказал Мичел.