Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны прокомментировал разгромное поражение против Атлетико
Чемпионат Испании
Жирона
21.12.2025 15:00 – FT 0 : 3
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 декабря 2025, 19:12 | Обновлено 21 декабря 2025, 19:15
251
0

Тренер Жироны прокомментировал разгромное поражение против Атлетико

Мичел нашел ключевые ошибки в матче Ла Лиги

21 декабря 2025, 19:12 | Обновлено 21 декабря 2025, 19:15
251
0
Тренер Жироны прокомментировал разгромное поражение против Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел пообщался с журналистами после провального матча 17-го тура испанской Ла Лиги. Каталонская команда на глазах у собственных болельщиков была разгромно побеждена мадридским «Атлетико» – 0:3.

«Вне штрафных площадей ощущения были хорошими. Внутри – плохими. Это правда, что в обороне «Атлетико» не оставляет свободных зон, и мы не смогли создать много моментов, кроме двух явных, которые отразил Облак. Нам не хватало игры, чтобы навредить сопернику, а в своей штрафной мы действовали недостаточно решительно.

Болельщики освистывали команду за то, что мы не шли вперед, но команда старалась. Причинить вред «Атлетико» очень сложно. Можем ли мы играть лучше? Конечно. Но против нас была сильная команда. Мне не нравится, что люди не понимают: мы сейчас переживаем сложный период. Нам нужна их поддержка и в следующем году, чтобы выбраться из этой ситуации.

Мне не хватает сил – не только в обороне. Нам нужно лучше выигрывать единоборства. Команда работает и старается, но этого оказывается недостаточно. Есть ощущение слабости: 33 пропущенных гола – это очень много. И в трех сегодняшних мячах – я понимаю, что первый был шедевром, – но в двух эпизодах с выносами мы могли сыграть лучше.

Нам нужно перезагрузиться и набраться сил, чтобы вернуться с ощущением, что вместе мы можем бороться за выход из этой ситуации. В ближайшие месяцы нам будет тяжело – это нужно понимать.

Травмированные? Мы близки к возвращению таких футболистов, как Давид Лопес, Абель Руис, Крапивцов. У игроков есть индивидуальные планы восстановления. Я не знаю, вернем ли мы кого-то уже сейчас, но мы близки к этому.

Я больше смотрю на ощущения. Мне не нравится искать оправдания или латать проблемы, но если отбросить первые пять туров, команда боролась и выглядит не так уж плохо. В то же время я по-прежнему вижу нехватку решительности. Не хочу использовать слово «мягкая», но 33 пропущенных гола говорят сами за себя. Я не говорю об игре или составе – это очевидно. Человеческий коллектив у нас хороший, ежедневная работа – на высоком уровне, и игроки знают, чего нам не хватает. Это не вопрос отношения, но «Атлетико» переиграл нас в физическом плане.

Как будем играть без Унаи? Если забрать Мбаппе у «Реала», то… это сложно анализировать. Для нас это очень важный игрок, и мы должны научиться конкурировать без него. Лемара я не видел готовым к большому количеству минут и не хотел рисковать им после травмы. Асприлья и другие футболисты должны продолжать расти и развиваться», – сказал Мичел.

По теме:
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
Ямаль приблизился к рекорду Мбаппе XXI века
Вильярреал – Барселона – 0:2. За что дали красную? Видео голов и обзор
Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона - Атлетико Мичел (Мигель Анхель Санчес) пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даже не напрягались. Атлетико обыграл Жирону
Футбол | 21 декабря 2025, 16:55 2
Даже не напрягались. Атлетико обыграл Жирону
Даже не напрягались. Атлетико обыграл Жирону

Владислав Ванат и Виктор Цыганков сгорели «матрасникам» с крупным счетом

Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Бокс | 21 декабря 2025, 10:22 0
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола

Украинец опубликовал видео нокаута в Инстаграме

«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
Футбол | 20.12.2025, 23:26
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Футбол | 21.12.2025, 08:02
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Интрига до финиша. Норвежка обошла француженок и выиграла впервые на КМ
Биатлон | 21.12.2025, 13:58
Интрига до финиша. Норвежка обошла француженок и выиграла впервые на КМ
Интрига до финиша. Норвежка обошла француженок и выиграла впервые на КМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
20.12.2025, 19:17 1
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22
Бокс
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
20.12.2025, 07:22 4
Футбол
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
20.12.2025, 06:42
Футбол
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 10
Футбол
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем