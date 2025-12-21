Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Чемпионат Испании
Жирона
21.12.2025 15:00 – FT 0 : 3
Атлетико Мадрид
Испания
Жирона – Атлетико – 0:3. Пушка от Коке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 17-го тура Ла Лиги

Жирона – Атлетико – 0:3. Пушка от Коке. Видео голов и обзор
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 21 декабря 2025 года, состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между каталонской «Жироной» и мадридским «Атлетико».

Игра прошла на стадионе «Монтиливо» в Жироне и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе каталонского клуба на этот поединок вышли сразу два украинца: вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат. Первый был заменен на 71-й минуте, а второй отыграл матч полностью.

Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 21 декабря

Жирона – Атлетико – 0:3

Гол: Коке, 13, Галлахер, 38, Гризманн, 90+2

Видео голов и обзор

ГОЛ, 0:1! Коке, 13 мин.

ГОЛ, 0:2! Галлахер, 38 мин.

ГОЛ, 0:3! Гризманн, 90+2 мин.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Атлетико Мадрид), асcист Хулиан Альварес.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Коке (Атлетико Мадрид).
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
