В воскресенье, 21 декабря 2025 года, состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между каталонской «Жироной» и мадридским «Атлетико».

Игра прошла на стадионе «Монтиливо» в Жироне и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В стартовом составе каталонского клуба на этот поединок вышли сразу два украинца: вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат. Первый был заменен на 71-й минуте, а второй отыграл матч полностью.

Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 21 декабря

Жирона – Атлетико – 0:3

Гол: Коке, 13, Галлахер, 38, Гризманн, 90+2

Видео голов и обзор

ГОЛ, 0:1! Коке, 13 мин.

ГОЛ, 0:2! Галлахер, 38 мин.

ГОЛ, 0:3! Гризманн, 90+2 мин.