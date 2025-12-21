Жирона – Атлетико – 0:3. Пушка от Коке. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 17-го тура Ла Лиги
В воскресенье, 21 декабря 2025 года, состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между каталонской «Жироной» и мадридским «Атлетико».
Игра прошла на стадионе «Монтиливо» в Жироне и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
В стартовом составе каталонского клуба на этот поединок вышли сразу два украинца: вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат. Первый был заменен на 71-й минуте, а второй отыграл матч полностью.
Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 21 декабря
Жирона – Атлетико – 0:3
Гол: Коке, 13, Галлахер, 38, Гризманн, 90+2
Видео голов и обзор
ГОЛ, 0:1! Коке, 13 мин.
ГОЛ, 0:2! Галлахер, 38 мин.
ГОЛ, 0:3! Гризманн, 90+2 мин.
События матча
