В воскресенье, 21 декабря, состоится поединок 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Жирона» встретится с «Атлетико». Матч пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи», игра начнется в 15:00.

Еще недавно «Жирона» замыкала турнирную таблицу Ла Лиги. Однако в последних матчах команде Мичела удалось завоевать 8 очков, которые существенно улучшили положение жиронцев, и помогли подняться со дна турнирной таблицы. В этот период «Жироне» удалось отобрать очки у «Реала» и «Бетиса», и в волевом стиле переиграть «Реал Сосьедад», где дублем отметился Виктор Цыганков.

Теперь команде ждет непростая игра против «Атлетико», которое, несмотря на четвертое место в таблице, попытается на время вернуться в первую тройку команд. А для этого команде Диего Симеоне нужно набирать очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жирона» – «Атлетико», за которой можно следить в украинской версии сайта.