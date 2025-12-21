Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Жирона – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Испании
Жирона
21.12.2025 15:00 - : -
Атлетико Мадрид
Испания
21 декабря 2025, 12:34 | Обновлено 21 декабря 2025, 12:36
Жирона – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура испанской Ла Лиги

Жирона – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 21 декабря, состоится поединок 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Жирона» встретится с «Атлетико». Матч пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи», игра начнется в 15:00.

Еще недавно «Жирона» замыкала турнирную таблицу Ла Лиги. Однако в последних матчах команде Мичела удалось завоевать 8 очков, которые существенно улучшили положение жиронцев, и помогли подняться со дна турнирной таблицы. В этот период «Жироне» удалось отобрать очки у «Реала» и «Бетиса», и в волевом стиле переиграть «Реал Сосьедад», где дублем отметился Виктор Цыганков.

Теперь команде ждет непростая игра против «Атлетико», которое, несмотря на четвертое место в таблице, попытается на время вернуться в первую тройку команд. А для этого команде Диего Симеоне нужно набирать очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жирона» – «Атлетико», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Жирона
21 декабря 2025 -
15:00
Атлетико Мадрид
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
