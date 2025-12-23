Украина. Премьер лига23 декабря 2025, 03:41 | Обновлено 23 декабря 2025, 04:08
45
0
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 16-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей
23 декабря 2025, 03:41 | Обновлено 23 декабря 2025, 04:08
45
0
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 16-го тура УПЛ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 декабря 2025, 15:39 34
Свои становятся все больше похожи на легионеров, требуя трансфера или «золотых» условий
Футбол | 22 декабря 2025, 08:23 37
Украинца может приобрести «Бешикташ»
Футбол | 23.12.2025, 01:51
Футбол | 22.12.2025, 23:25
Футбол | 22.12.2025, 07:22
Комментарии 0
Популярные новости
22.12.2025, 08:59 1
21.12.2025, 16:05 5
22.12.2025, 05:02 2
21.12.2025, 09:45 15
21.12.2025, 07:42 10
21.12.2025, 13:42 5
22.12.2025, 03:44 1
22.12.2025, 07:53 1