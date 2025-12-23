ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 16-го тура УПЛ

Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 03:41 | Обновлено 23 декабря 2025, 04:08
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей

УАФ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.

Рассмотрены поединки 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

