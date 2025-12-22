Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22 декабря 2025, 20:23 | Обновлено 22 декабря 2025, 20:35
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру

Рафинья Алькантара повесил бутсы на гвоздь

22 декабря 2025, 20:23 | Обновлено 22 декабря 2025, 20:35
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья Алькантара

Бразильский полузащитник Рафинья Алькантара завершил профессиональную карьеру в возрасте 32 лет.

Большую часть своей карьеры хавбек провел в статусе игрока каталонской «Барселоны», при этом играл в аренду и в «Сельте» и в «Интере». В 2020 году бразилец перебрался в «ПСЖ» и даже там один сезон провел в аренде,, защищая цвета «Реал Сосьедад». Последним клубом в карьере Рафиньи стал катарский «Аль-Араби».

За свою карьеру Рафинья провел 358 матчей, в которых отличился 51 голом и 52 голевыми передачами. Из трофеев он завоевал 4 титула чемпиона Испании, 4 Кубка Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, также становился чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции. Со сборной Бразилии завоевал золото Олимпйских игр 2016.

Ранее сообщалось о том, что чемпион Европы 2016 завершил карьеру.

andriyars
рівень спірт.юа щодо трендових новин
