ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру

Бразильский полузащитник Рафинья Алькантара завершил профессиональную карьеру в возрасте 32 лет.

Большую часть своей карьеры хавбек провел в статусе игрока каталонской «Барселоны», при этом играл в аренду и в «Сельте» и в «Интере». В 2020 году бразилец перебрался в «ПСЖ» и даже там один сезон провел в аренде,, защищая цвета «Реал Сосьедад». Последним клубом в карьере Рафиньи стал катарский «Аль-Араби».

За свою карьеру Рафинья провел 358 матчей, в которых отличился 51 голом и 52 голевыми передачами. Из трофеев он завоевал 4 титула чемпиона Испании, 4 Кубка Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, также становился чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции. Со сборной Бразилии завоевал золото Олимпйских игр 2016.

Ранее сообщалось о том, что чемпион Европы 2016 завершил карьеру.