Португалия его не забудет. Чемпион Европы 2016 завершил карьеру

Бывший вратарь национальной сборной Португалии Руй Патрисиу официально объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры.

Последним клубом 37-летнего футболиста был «Аль-Айн» из ОАЭ, в составе которого он провел 1 месяц и сыграл 2 матча на клубном чемпионате мира 2025, пропустив 6 голов.

В активе Руя Патрисиу 108 матчей и 89 пропущенных голов в составе национальной сборной Португалии, с которой он стал чемпионом Европы 2016 и победителем Лиги наций 2019.

В Европе Руй Патрисиу защищал цвета «Спортинга», «Вулверхэмптона», «Ромы» и «Аталанты».