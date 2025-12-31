Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан команды Ла Лиги: «Играть в Саудовской Аравии – дерьмовая идея»
Испания
31 декабря 2025, 17:55 | Обновлено 31 декабря 2025, 17:57
79
0

Капитан команды Ла Лиги: «Играть в Саудовской Аравии – дерьмовая идея»

Уильямс считает, что турниры нужно проводить дома

31 декабря 2025, 17:55 | Обновлено 31 декабря 2025, 17:57
79
0
Капитан команды Ла Лиги: «Играть в Саудовской Аравии – дерьмовая идея»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Уильямс

Хавбек и капитан Атлетика Бильбао Иньяки Уильямс не поддерживает идею проводить матчи Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

Матчи за Суперкубок начнутся в январе с участием Атлетика, Атлетико, Барселоны и Реала.

«Для меня играть домашние турниры в Саудовской Аравии – это какое-то дерьмо, бред. Я не вижу смысла испанский турнир переносить в другую страну. Если бы мы играли дома, то трибуны были бы заполнены на такие классные матчи».

«Играть в другом месте неудобно ни нам, ни болельщикам», – считает Уильямс.

Контракт на проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии подписан до 2029 года.

По теме:
Новая проблема Реала. Мбаппе получил серьезное повреждение колена
Лунин обратился к фанатам Реала: «Мы должны попробовать...»
Что ждет Реал в 2026 году? Винисиус обратился к фанатам
Иньяки Уильямс Атлетик Бильбао Суперкубок Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд
Футбол | 31 декабря 2025, 11:03 10
Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд
Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд

Украинский нападающий может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико»

Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Футбол | 31 декабря 2025, 08:06 6
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине

Легендарный футболист 50 лет назад получил Золотой мяч

Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Футбол | 31.12.2025, 09:11
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Лучшие в УПЛ в первой части сезона – двое из Кривбасса
Футбол | 31.12.2025, 15:11
Лучшие в УПЛ в первой части сезона – двое из Кривбасса
Лучшие в УПЛ в первой части сезона – двое из Кривбасса
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Футбол | 31.12.2025, 06:32
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
30.12.2025, 18:23 1
Футбол
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 13
Бокс
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 20
Футбол
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 25
Футбол
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 7
Футбол
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
31.12.2025, 09:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем