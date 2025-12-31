Капитан команды Ла Лиги: «Играть в Саудовской Аравии – дерьмовая идея»

Хавбек и капитан Атлетика Бильбао Иньяки Уильямс не поддерживает идею проводить матчи Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

Матчи за Суперкубок начнутся в январе с участием Атлетика, Атлетико, Барселоны и Реала.

«Для меня играть домашние турниры в Саудовской Аравии – это какое-то дерьмо, бред. Я не вижу смысла испанский турнир переносить в другую страну. Если бы мы играли дома, то трибуны были бы заполнены на такие классные матчи».

«Играть в другом месте неудобно ни нам, ни болельщикам», – считает Уильямс.

Контракт на проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии подписан до 2029 года.