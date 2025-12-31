Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданный претендент. Игрок клуба УПЛ замахнулся на чемпионство
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 17:04 |
724
0

Неожиданный претендент. Игрок клуба УПЛ замахнулся на чемпионство

Ярослав Шевченко из Кривбасса хочет сделать подарок фанатам

31 декабря 2025, 17:04 |
724
0
Неожиданный претендент. Игрок клуба УПЛ замахнулся на чемпионство
ФК Кривбасс. Ярослав Шевченко

Полузащитник криворожского Кривбасса Ярослав Шевченко заявил, что лучшим подарком для фанатов стало бы триумфальное завершение нынешнего сезона УПЛ.

– Какой бы подарок выбрали для своих болельщиков?

– Считаю, что чемпионство в УПЛ будет самым весомым подарком для наших фанатов и клуба, – сказал Шевченко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
ВИДЕО. Забил в ворота Динамо. Шахтер назвал лучший гол 2025 года
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
Стало известно, когда Карпаты окончательно определятся с новым коучем
Ярослав Шевченко Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд
Футбол | 31 декабря 2025, 11:03 10
Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд
Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд

Украинский нападающий может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико»

Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Бокс | 31 декабря 2025, 09:45 1
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера

Британец объяснил, почему украинец решился на этот бой

Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Футбол | 31.12.2025, 06:02
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Бокс | 31.12.2025, 08:43
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Судан – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 31.12.2025, 15:18
Судан – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Судан – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 13
Бокс
Стало известно, где и когда может состояться бой Усик – Уайлдер
Стало известно, где и когда может состояться бой Усик – Уайлдер
30.12.2025, 04:21 2
Бокс
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 15
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
30.12.2025, 08:11 8
Футбол
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 2
Футбол
Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
30.12.2025, 18:23 1
Футбол
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
30.12.2025, 13:18 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем