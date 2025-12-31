Украина. Премьер лига31 декабря 2025, 17:04 |
724
0
Неожиданный претендент. Игрок клуба УПЛ замахнулся на чемпионство
Ярослав Шевченко из Кривбасса хочет сделать подарок фанатам
31 декабря 2025, 17:04 |
724
0
Полузащитник криворожского Кривбасса Ярослав Шевченко заявил, что лучшим подарком для фанатов стало бы триумфальное завершение нынешнего сезона УПЛ.
– Какой бы подарок выбрали для своих болельщиков?
– Считаю, что чемпионство в УПЛ будет самым весомым подарком для наших фанатов и клуба, – сказал Шевченко.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.
