Неожиданный претендент. Игрок клуба УПЛ замахнулся на чемпионство

Полузащитник криворожского Кривбасса Ярослав Шевченко заявил, что лучшим подарком для фанатов стало бы триумфальное завершение нынешнего сезона УПЛ.

– Какой бы подарок выбрали для своих болельщиков?

– Считаю, что чемпионство в УПЛ будет самым весомым подарком для наших фанатов и клуба, – сказал Шевченко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.