«Вариант». Эксперт по трансферам назвал топ-клуб, куда может перейти Довбик
Украинского нападающего могут обменять в Наполи
Журналист Sky и эксперт по трансферам Лука Маркетти заявил, что украинского форварда «Ромы» Артема Довбика могут обменять на нападающего «Наполи» Лоренцо Лукку.
«Довбик — лишь один из нескольких возможных вариантов обмена на Лукку в январское трансферное окно. Многие клубы, нуждающиеся в нападающем, интересовались игроком «Наполи», и с возвращением Лукаку его шансы на игровое время еще больше уменьшатся.
Но лично я оставил бы его, учитывая, что он является одним из самых востребованных нападающих в Серии А», - сказал Маркетти в эфире программы Forza Napoli Sempre.
Сообщалось, что «Рома» уже установила цену на Довбика.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр не будет проводить следующий бой в Саудовской Аравии
Президент «Шахтера» поздравил болельщиков с Новым годом