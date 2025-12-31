Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Италия
31 декабря 2025, 17:04 |
«Вариант». Эксперт по трансферам назвал топ-клуб, куда может перейти Довбик

Украинского нападающего могут обменять в Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Журналист Sky и эксперт по трансферам Лука Маркетти заявил, что украинского форварда «Ромы» Артема Довбика могут обменять на нападающего «Наполи» Лоренцо Лукку.

«Довбик — лишь один из нескольких возможных вариантов обмена на Лукку в январское трансферное окно. Многие клубы, нуждающиеся в нападающем, интересовались игроком «Наполи», и с возвращением Лукаку его шансы на игровое время еще больше уменьшатся.

Но лично я оставил бы его, учитывая, что он является одним из самых востребованных нападающих в Серии А», - сказал Маркетти в эфире программы Forza Napoli Sempre.

Сообщалось, что «Рома» уже установила цену на Довбика.

Наполи Рома Рим Артем Довбик трансферы трансферы Серии A
