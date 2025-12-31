Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, когда Карпаты окончательно определятся с новым коучем
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 17:01 |
749
0

Стало известно, когда Карпаты окончательно определятся с новым коучем

Ждать осталось недолго

31 декабря 2025, 17:01 |
749
0
Стало известно, когда Карпаты окончательно определятся с новым коучем
Фран Фернандес

Львовские «Карпаты» все ближе к смене главного тренера.

Как стало известно Sport.ua, испанский специалист Фран Фернандес перед тем, как подписать контракт с «Карпатами», планирует в январе побывать во Львове, чтобы обменяться мнениями с владельцем ФК Владимиром Матковским и познакомиться с клубной инфраструктурой.

По имеющейся информации, предварительные переговоры с генеральным директором ФК «Карпаты» Андреем Русолом уже состоялись в Испании, но окончательное решение о сотрудничестве должно быть принято во Львове. Если не возникнет никаких препятствий, то новый главный тренер «Карпат» отправится вместе с командой 14 января на зарубежный сбор, который пройдет вблизи испанского города Мурсия.

Сейчас «Карпаты» занимают 9 место в чемпионате, набрав 19 очков. Добавим, что испанский специалист Фран Фернандес ранее возглавлял испанские команды «Альмерия», «Алькаркон» и «Мурсия».

Ранее сообщалось, что помощник Лупашко будет ассистентом нового испанского коуча в «Карпатах».

По теме:
ВИДЕО. Забил в ворота Динамо. Шахтер назвал лучший гол 2025 года
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
Неожиданный претендент. Игрок клуба УПЛ замахнулся на чемпионство
Карпаты Львов инсайд назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Фран Фернандес
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Бокс | 31 декабря 2025, 08:43 3
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену

Александр не будет проводить следующий бой в Саудовской Аравии

Ракицкий вкладывал свои деньги в Черноморец. Известна причина
Футбол | 31 декабря 2025, 03:55 8
Ракицкий вкладывал свои деньги в Черноморец. Известна причина
Ракицкий вкладывал свои деньги в Черноморец. Известна причина

Ракицкий хочет играть

Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Футбол | 31.12.2025, 08:06
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Топ-10 открытий украинского спорта в 2025 году. Версия Sport.ua
Другие виды | 31.12.2025, 14:34
Топ-10 открытий украинского спорта в 2025 году. Версия Sport.ua
Топ-10 открытий украинского спорта в 2025 году. Версия Sport.ua
Судан – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 31.12.2025, 15:18
Судан – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Судан – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
31.12.2025, 06:32 11
Футбол
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 15
Бокс
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 2
Футбол
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
30.12.2025, 08:11 8
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
30.12.2025, 09:59
Хоккей
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
31.12.2025, 09:11
Футбол
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
30.12.2025, 09:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем