Стало известно, когда Карпаты окончательно определятся с новым коучем

Львовские «Карпаты» все ближе к смене главного тренера.

Как стало известно Sport.ua, испанский специалист Фран Фернандес перед тем, как подписать контракт с «Карпатами», планирует в январе побывать во Львове, чтобы обменяться мнениями с владельцем ФК Владимиром Матковским и познакомиться с клубной инфраструктурой.

По имеющейся информации, предварительные переговоры с генеральным директором ФК «Карпаты» Андреем Русолом уже состоялись в Испании, но окончательное решение о сотрудничестве должно быть принято во Львове. Если не возникнет никаких препятствий, то новый главный тренер «Карпат» отправится вместе с командой 14 января на зарубежный сбор, который пройдет вблизи испанского города Мурсия.

Сейчас «Карпаты» занимают 9 место в чемпионате, набрав 19 очков. Добавим, что испанский специалист Фран Фернандес ранее возглавлял испанские команды «Альмерия», «Алькаркон» и «Мурсия».

Ранее сообщалось, что помощник Лупашко будет ассистентом нового испанского коуча в «Карпатах».