Сергей ШИЩЕНКО – о первом месте Буковины, планах и борьбе за Премьер-лигу

Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко подвел итоги летне-осенней части сезона 2025/26, оценил выступление «желто-черных» и нынешний формат чемпионата, назвал наиболее памятный для черновицкого клуба матч, а также рассказал о планах подготовки к весенней части сезона.

– Сергей Юрьевич, подведите общий итог осенней части сезона для «Буковины».

– Я уже говорил в одном из предыдущих интервью, что оцениваю эту часть сезона на 10 из 10, потому что мы очень хорошо провели первую половину чемпионата. У нас была мощная серия, мы не потерпели ни одного поражения во всех турнирах, поэтому я очень доволен тем, как команда прошла эту дистанцию.

– Как оцените возвращение Первой лиги в классический формат соревнований?

– Это именно тот формат, который должен быть постоянно, ведь он более сложный и в то же время более интересный. Я доволен, что Первая лига вернулась именно к классическому формату, потому что раньше было две группы, а затем матчи только с командами из другой группы. Я считаю, что классический формат больше соответствует спортивному принципу и именно этим он интересен.

– Какие сроки планируемого отпуска и сборов? Будет ли команда участвовать в каких-нибудь зимних турнирах?

– В зимних турнирах мы точно не будем участвовать. Ребята будут отдыхать до 20 января, после чего все футболисты пройдут медосмотр и приступят к тренировочному процессу. Подготовка к весенней части сезона будет разделена на четыре этапа.

Первый зимний тренировочный сбор пройдет в Черновцах, а уже в начале февраля команда отправится в Закарпатье, где проведет второй и третий этапы учебно-тренировочных сборов, которые продлятся до начала марта. После кубкового противостояния с ЛНЗ мы снова возьмем курс на Закарпатье, где в течение 12 дней будут готовиться к возобновлению чемпионата в Первой лиге.

– Кого можете назвать наиболее яркими игроками «Буковины» в этой части сезона?

– Я считаю, что все были яркими. Не хочу никого выделять, потому что каждый заслуживает уважения. Конечно, кто-то был более стабильным, кто-то ярче проявил себя, но в целом вся команда заслуживает признания.

– А кого бы отметили в составах команд-соперников?

– В каждой команде есть яркие игроки. Если говорить конкретно, то могу отметить нападающего Максима Войтиховского, результативно выступавшего за «Агробизнес» и, который, надеюсь, теперь будет демонстрировать свои лучшие качества уже в составе «Буковины». Также отмечу экс-игрока «желто-черных» Виталия Фарасеенко из «Ингульца». Возможно, выделю еще Андрея Хому из Прикарпатья-Благо – он забил немало мячей.

– Кто стал открытием этого сезона? Какая команда или игрок?

– Открытие сезона на 100% – это «Буковина». Я считаю, что немногие ожидали от нас такой содержательной игры и такого результата. Игроков опять же не хочу выделять, потому что в каждой команде есть раскрытые футболисты, которые хорошо себя проявили.

– В каком, по вашему мнению, матчи «Буковина» показала свою лучшую игру?

– Наверное, это выездной матч против «Левого берега». Это была очень интересная, интенсивная, динамичная и, как я люблю говорить, агрессивная игра в исполнении нашей команды. В игровом плане она была самой яркой.

– «Буковина» ушла на зимний перерыв лидером чемпионата с гандикапом в +9 очков. Насколько вы довольны таким преимуществом?

– Конечно, я доволен. При определенных обстоятельствах она могла быть и больше, но мы довольны тем, что имеем. Впереди еще 12 матчей, вторая часть чемпионата будет непростой. Нам еще нужно доказать и себе, и футбольным специалистам, что мы заслуживаем быть в Премьер-лиге.

– «Буковина» остается единственной командой в украинском футболе без поражений. Что это значит для вас лично?

– Для меня это, с одной стороны, неожиданно, ведь мы такого не ожидали, но очень приятно. Рано или поздно эта серия закончится, но, конечно, хочется, чтобы это произошло позже.

– Над чем команда в первую очередь будет работать на зимних сборах? Видите ли вы определенные игровые компоненты, требующие наибольшего усовершенствования и прогресса?

– В зимний период традиционно будем работать над физической и тактической подготовкой. Это компоненты, которые всегда требуют внимания в каждом подготовительном периоде – как в летнем, так и в зимнем.

– Весенняя часть сезона начнется четвертьфинальным матчем Кубка Украины против ЛНЗ в Черкассах, после чего последует пауза и через две недели уже стартует чемпионат в Первой лиге. Насколько этот перерыв между стартовым матчем и продолжением сезона влияет на корректировку подготовительного периода?

– Как-то особо не влияет. Мы просто готовимся с учетом того, что у нас есть кубковый матч с ЛНЗ. После него уже будем корректировать подготовку к старту второй части чемпионата. Времени будет немного, но никаких незапланированных изменений не будет – все будет проходить так же, как мы запланировали.