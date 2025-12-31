Стало известно, почему Будковский не перейдет в Буковину

Как стало известно Sport.ua сообщение в СМИ о том, что лидер нападения «Зари» Филипп Будковский может продолжить карьеру в перволиговой «Буковине» не соответствуют действительности.

По имеющейся информации черновицкая команда действительно проявляла интерес к приглашению этого гренадера, но в середине 2024 года, когда он покинул «Полесье».

Однако поскольку «Буковина» не была в состоянии удовлетворить финансовые требования игрока (зарплата – 500 тысяч гривен в месяц), то переговоры пришлось быстро прервать. Тем более, что в декабре «Буковина» подписала контракт с Максимом Войтиховским, который похож по антропометрии на Будковского, но гораздо моложе: ему – 26 лет.

В настоящее время «Буковина» уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 48 очков.