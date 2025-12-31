Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, почему Будковский не перейдет в Буковину
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 13:39
Черновицкая команда была заинтересована в этом нападающем в прошлом году

ФК Заря. Филипп Будковский

Как стало известно Sport.ua сообщение в СМИ о том, что лидер нападения «Зари» Филипп Будковский может продолжить карьеру в перволиговой «Буковине» не соответствуют действительности.

По имеющейся информации черновицкая команда действительно проявляла интерес к приглашению этого гренадера, но в середине 2024 года, когда он покинул «Полесье».

Однако поскольку «Буковина» не была в состоянии удовлетворить финансовые требования игрока (зарплата – 500 тысяч гривен в месяц), то переговоры пришлось быстро прервать. Тем более, что в декабре «Буковина» подписала контракт с Максимом Войтиховским, который похож по антропометрии на Будковского, но гораздо моложе: ему – 26 лет.

В настоящее время «Буковина» уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 48 очков.

Филипп Будковский Буковина Черновцы инсайд Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
