Украина. Первая лига21 декабря 2025, 17:11 |
3713
4
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Андрей Дедяев защищал цвета сумской Виктории
21 декабря 2025, 17:11 |
3713
31-летнего левого защитника сумской «Виктории» Андрея Дедяева забрали в ТЦК, сообщает издание UA-Football.
По информации источника, футболист проводил отпуск в Каменском, где поддерживал форму игрой в мини-футбол. Именно в этом городе он и попал в ТЦК.
Отмечается, что дальнейшая судьба игрока неизвестна.
В сезоне 2025/26 Андрей Дедяев провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 тысяч евро.
Ранее под мобилизацию попал Денис Гармаш.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 декабря 2025, 18:15 0
Близок к смене клуба Дани Карвахаль
Футбол | 21 декабря 2025, 16:40 0
Житомирский клуб уплатил в бюджет города и области 60 млн грн
Футбол | 21.12.2025, 14:50
Футбол | 21.12.2025, 09:45
Футбол | 20.12.2025, 23:26
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Життя бентежне
Дибіли, не пишіть подібні новини. Не важливо кого мобілізували, армію треба поповнювати, якщо хочемо вижити, війна не без втрат.
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
20.12.2025, 04:02 4
21.12.2025, 10:22
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
20.12.2025, 07:42 4
20.12.2025, 06:22 1
20.12.2025, 09:44
20.12.2025, 15:44 10