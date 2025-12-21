Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК

31-летнего левого защитника сумской «Виктории» Андрея Дедяева забрали в ТЦК, сообщает издание UA-Football.

По информации источника, футболист проводил отпуск в Каменском, где поддерживал форму игрой в мини-футбол. Именно в этом городе он и попал в ТЦК.

Отмечается, что дальнейшая судьба игрока неизвестна.

В сезоне 2025/26 Андрей Дедяев провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 тысяч евро.

Ранее под мобилизацию попал Денис Гармаш.