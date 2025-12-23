Что не так с рекордом Мбаппе? Обзор 17 тура Ла Лиги

Удаление Вейги похоронило «Вильярреал» в матче с «Барселоной» (0:2): в составах 10 на 11 каталонцев не одолеть, при счете 0:1 – тем более. После игры Марселино, тренер «субмарины», вышел к СМИ и сказал, что это не красная: футболист катился по земле, нога была опущена. И правда: вряд ли кто-то удивился бы, если бы это была только желтая. Однако есть нюанс: фол был на Ямале. На Ламина охотятся защитники команд-соперников «Барселоны», это не новость. Но возникает вопрос: а удалил бы рефери Вейгу, если бы на месте молодого испанского нападающего был кто-то другой? А если вдруг все-таки нет, то можно поднять еще и такой вопрос: должны ли арбитры выборочно защищать лучших футболистов в таких эпизодах? Не толерирую глупый подкат Вейги, но правила спорта одни для всех. Или уже нет?

Впрочем, о правилах игры в футбол вы сможете почитать в другом месте. Здесь – «всего лишь» о крайнем туре Ла Лиги. Последнем в 2025 году. Сборная тура прилагается, (почти) хейтерские комментарии о рекорде Мбаппе – тоже.

Смазанный рекорд

Килиан забил в ворота «Севильи», закрепив этим мячом победу команды (2:0), и еще повторил рекорд самого Роналду по количеству точных ударов в футболке «Реала» за календарный год (59). Казалось бы, все прекрасно, но нет. Во-первых, на повторение рекорда Мбаппе потратил на 9 матчей больше. Во-вторых, больший процент голов забил с пенальти. Это все еще большое достижение, но гораздо менее весомое, чем могло бы быть. Чтобы избежать лишних разговоров, Килиан мог «просто» забить 2 гола вместо 1 в ворота «Севильи», но упустил шансы на почти двойку xG. Теперь кто-то скажет, что рекорд Мбаппе – лишь следствие увеличения количества матчей и особой любви к «Реалу» судей. Действительно ли это так? Нет. Но кого это беспокоит? Рекорд с душком.

Позор недели

До рубрики фактов недели еще немало строк, но «Жирона» просто заставляет меня совершить фальстарт. Она проиграла «Атлетико» 0:3, что само по себе не является трагедией, потому что это топ-оппонент, но сделала это дома. И вот здесь поводы для критики есть, ведь «матрасники» забили 3 гола в гостевом матче Ла Лиги впервые с... мая. Да, все правильно: ни разу в сезоне такого со столичными не случалось. Более того: за всю первую половину розыгрыша «Атлетико» только один раз забивал в гостях больше мяча. В Каталонию отправлялся со средней результативностью в ровно гол/выезд. «Жирона» пропустила слишком много. Сыграла в защите слишком плохо. За весь 2025 год «Атлетико» победил разгромно и с 3+ забитыми только в 3 гостевых матчах Ла Лиги, и 2 из них – именно с каталонцами. Обычно после таких «достижений» вылетают.

Чемпионский футбол

«Вильярреал» подходил к игре с «Барселоной» с шансом возглавить турнирную таблицу. Ок, не по фактическим очкам, но по потерянным. Матчи в запасе еще нужно выиграть, но делать это значительно легче, когда знаешь: в случае победы ты в чемпионской гонке. И «субмарина» в ней. Ну, по крайней мере была до воскресенья. Потому что в конце недели проиграла «Барселоне» (0:2). Счет намекает на отсутствие конкуренции, но это совсем не так: в первые 10 минут «Вильярреал» должен был выходить вперед. Каталонцы «плыли» под прессингом, ошибались, привозили. «Субмарина» могла забить 2 в самом дебюте. Могла отличиться позже. Должна была затолкнуть мяч в ворота даже в меньшинстве. Если бы не удаление, претендовала бы на результат. Чемпионский футбол от «Вильярреала»! Жаль, что чемпионских перспектив он не подарил.

Ва-банк на форварда

Мне искренне жаль болельщиков «Овьедо». Но не всех – только тех, которые отправляются на домашние матчи команды. Обычно фанат на трибунах хочет зрелища, побед своего коллектива... Однако «Овьедо» провел на своем поле 4 матча подряд без голов вообще. Да, я не ошибся: 0:0, 0:0 и 0:0. А до этого – 5:5. Шучу: также 0:0. Вроде бы какие-то очки набираются, но мало. Вот в этом туре «Овьедо» сотворил чудо, сдержав «Сельту», от которой даже «Реал» и «Барселона» по 2 пропускали, но в итоге пополнил копилку зачетных пунктов только на 1. «Умирать» на поле ради очка раз в 2 недели – такой себе план. За эти 4 поединка «Овьедо» нанес по воротам соперников суммарно 41 удар – абсолютно точно достаточно, чтобы отличиться хотя бы раз. Зимой нужно выгрести на базе всю мелочь и отдать за норм форварда.

Без инстинктов

У меня дома живет шиншилла, которая после любого резкого движения или шума сразу убегает и прячется. Потому что у нее сильные инстинкты самосохранения. Они есть у многих жителей нашей планеты в том или ином виде. Но не у футболистов и тренера «Атлетико». Проиграть выигрышный матч с «Эспаньолом» (1:2) – это же надо ещё постараться. У соперника нет ни топ-футбола, ни лучших футболистов предыдущего сезона (проданы или травмированы), но тот устраивает камбэк с 0:1. Как? Вряд ли сами каталонцы поняли. Раньше привозили в свои ворота в матчах с «Барселоной» и «Реалом», прямо подставлялись. Коллектив просто «сливает» год. По потерянным уже вне топ-8 таблицы, отставание от зоны ЛЧ больше десятка баллов. И все из-за собственных ошибок и второй худшей реализации сезона в ЛЛ. Досадное самоубийство.

О других матчах

«Валенсия» разбомбила «Мальорку» с разницей в двойку xG, но забитые голы оставила на 2026 год (1:1). Не откладывать дела на потом решил «Эльче», поэтому отправил аж 4 мяча в ворота «Райо» (4:0). Кстати, в предыдущем домашнем поединке впервые в сезоне забил 3, теперь – впервые 4. Далее, вдруг что, «Вильярреал» и, могу предположить, заход на все 5. «Леванте» и «Сосьедад» в личной встрече доказывали друг другу, что не зря увольняли тренеров в декабре, – не получилось (1:1). «Хетафе» ушел на каникулы преждевременно, поэтому пропустил аж 4 от «Бетиса» (0:4). Так много в свои ворота в выездном матче Ла Лиги получил впервые за полтора года. «Осасуна» настолько не хотела в зону вылета, что забила аж 3 за последние 20 минут в ворота «Алавеса» (3:0). И сразу поднялась на 5 строчек в таблице. Спасла год за 1 матч.

Сборная тура

На воротах – Гарсия из «Барселоны». 5 сейвов, из которых 4 – топ, а не «просто поймал мяч, который летел в него». «Вильярреал» сделал достаточно, чтобы забить, но не смог. Исключительно из-за работы вратаря каталонцев. Если считать матч чемпионским, то Гарсия отыграл как вратарь-чемпион. Пока не ушли далеко от «Барселоны», возьмем в сборную еще и Ямаля: 4 удара, 6 пасов под попытки партнеров и 9 удачных попыток дриблинга. Но статистика статистикой, а Ламин еще и гол забил, который закрыл игру, и красную заработал для соперника – сделал максимум для того, чтобы команда победила. На противоположном фланге Руибаль из «Бетиса»: оформил дубль и затмил самого Антони, а это многого стоит. И немного контекста: он вообще-то правый защитник. Да, настолько эффективно сыграл на противоположном фланге атаки.

Позиция на острие за Мбаппе… была бы, если бы он лучше реализовывал свои шансы. Поэтому на его месте форвард «Эльче» Родригес. На его счету, как и у Килиана, только 1 забитый мяч, но вместе с тем – 2 ассиста. Был главной звездой лучшего матча команды в сезоне. Ну и если это так, то он не будет единственным представителем «Эльче» в нашей сборной: добавим на позицию правого вингбека Форта. Провел на поле 11 минут, за которые сделал 0 (!) точных пасов. Как попал в сборную? Забил гол. Победный для команды, кстати. А зачем дальше играть? Сделал свое дело и ушел из-за травмы – герой. Слева еще один сверхчеловек – Ромеро из «Эспаньола». 15 оборонительных действий – это уже заявка на место в нашей команде, но он еще и гол забил. Такое выступление проигнорировать просто невозможно.

В нашей команде сыграют почти тезки – Костас и Коста. Первый – центральный защитник «Овьедо» с сухим матчем и 9 оборонительными действиями против одной из лучших атак страны. Второй – центральный хав «Мальорки», который своим забитым голом принес команде ничью в тяжелом выезде к «Валенсии». Последняя позиция в полузащите за Коке из «Атлетико»: гол, 3 отбора, 77 пасов. Успевал делать на поле вообще все, поэтому команда и победила. Напоследок выбираем защитников. Наш коллектив сделают сильнее Натан из «Бетиса» и Старфельт из «Сельты». Оба сыграли на ноль, а суммарно совершили сумасшедшие 26 выносов! Причем одного заменили еще на 66 минуте – если бы не это, точно было бы 30+. С ними за второй этаж сможем не бояться вообще и никогда.

Тренер тура – Маноло Гонсалес из «Эспаньола». На самом деле хочется отметить многих. Например, наставника «Эльче» с рекордной победой. Или нового тренера «Овьедо», который с первой же попытки не проиграл. Но выигрывать в Бильбао – всегда трудно, а «Эспаньол» стал пока единственным в сезоне, кто пропустил от «Атлетико» первым и победил. Это дорогого стоит. Тем более – для прошлогоднего аутсайдера.

3-4-3: Гарсия («Барселона») – Натан («Бетис»), Костас («Овьедо»), Старфельт («Сельта») – Ромеро («Эспаньол»), Коке («Атлетико»), Коста («Мальорка»), Форт («Эльче») – Руибаль («Бетис»), Родригес («Эльче»), Ямаль («Барселона»)

Игрок тура – Айтор Руибаль («Бетис»)

Тренер тура – Маноло Гонсалес («Эспаньол»)

Факты тура:

– 9 нулевых ничьих было сыграно в сезоне Примеры, 4 из них – на стадионе «Овьедо». Ни одна другая арена в Испании не видела больше 2;

– 9 ударов по воротам «Севильи» нанес Мбаппе, но забил только 1 мяч. Последний раз он бил так много в ЛЛ в мае: также 9 ударов и только 1 гол. Плохие матчи случаются;

– 3 удара в каркас нанес Рафинья в сезоне ЛЛ. Теперь он в тройке лидеров по этому показателю, но имеет меньше всего ударов и меньше всего минут – самый большой неудачник розыгрыша;

– 7 и 5 пенальти имели «Реал» и «Барселона» соответственно в сезоне ЛЛ до старта тура – больше всего в чемпионате. Обе команды выполнили еще по одному на выходных – стабильность;

– 4 разгромных поражения потерпела «Жирона» в сезоне Ла Лиги. Это вдвое больше, чем у любого другого клуба из зоны вылета Примеры.

Выступления наших

Возможно, переезд в Турцию – нормальный вариант для Цыганкова. Унахи уехал на КАН, поэтому на выходных оказалось, что в «Жироне» Виктору просто не с кем играть в атаке. Каталонцы плохо продвигали мяч, «Атлетико» хорошо оборонялся, поэтому Цыганков и Ванат мало получали круглый в опасных зонах. За 3 последних матча у Влада и 0.2 xG суммарно не набралось. Трудно требовать от него голы. И от Виктора требовать чудеса каждую неделю также несправедливо. Пожалуй, зимой ничего радикально не изменится, поэтому просто зафиксируем, что «Жирона» в этом сезоне – команда-аутсайдер. В такой не сияют. Раз в несколько недель забиваешь – уже лучший и топ. В эти выходные не получилось – и ладно, пошли дальше, трагедии не произошло. Хотя, конечно, немного обидно, что в новый год «Жирона» войдет в зоне вылета.

