ВИДЕО. Жена Забарного похвасталась безупречной фигурой

Жена защитника ПСЖ Ильи Забарного – Ангелина Забарная – вновь оказалась в центре внимания соцсетей.

В своем свежем посте в Instagram она продемонстрировала безупречную физическую форму и стильный спортивный образ.

На видео Ангелина показала тренировки и упражнения на растяжку, подчеркнув стройную фигуру, подтянутое тело и элегантную пластику.

В подписи она отметила, что для нее важны комфорт и удовольствие от движения, а не принуждение к тренировкам.

Публикация быстро собрала сотни лайков и комментариев.

Подписчики восхищаются ее внешностью, называя фигуру Забарной «идеальной» и «вдохновляющей».