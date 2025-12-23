Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
23 декабря 2025, 14:40 | Обновлено 23 декабря 2025, 14:56
ВИДЕО. Жена Забарного похвасталась безупречной фигурой

Ангелина Забарная – обладательница идеальной фигуры

Instagram. Ангелина Забарная

Жена защитника ПСЖ Ильи ЗабарногоАнгелина Забарная – вновь оказалась в центре внимания соцсетей.

В своем свежем посте в Instagram она продемонстрировала безупречную физическую форму и стильный спортивный образ.

На видео Ангелина показала тренировки и упражнения на растяжку, подчеркнув стройную фигуру, подтянутое тело и элегантную пластику.

В подписи она отметила, что для нее важны комфорт и удовольствие от движения, а не принуждение к тренировкам.

Публикация быстро собрала сотни лайков и комментариев.

Подписчики восхищаются ее внешностью, называя фигуру Забарной «идеальной» и «вдохновляющей».

Комментарии 4
