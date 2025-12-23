ВИДЕО. Жена Забарного похвасталась безупречной фигурой
Ангелина Забарная – обладательница идеальной фигуры
Жена защитника ПСЖ Ильи Забарного – Ангелина Забарная – вновь оказалась в центре внимания соцсетей.
В своем свежем посте в Instagram она продемонстрировала безупречную физическую форму и стильный спортивный образ.
На видео Ангелина показала тренировки и упражнения на растяжку, подчеркнув стройную фигуру, подтянутое тело и элегантную пластику.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В подписи она отметила, что для нее важны комфорт и удовольствие от движения, а не принуждение к тренировкам.
Публикация быстро собрала сотни лайков и комментариев.
Подписчики восхищаются ее внешностью, называя фигуру Забарной «идеальной» и «вдохновляющей».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист может перейти в «Чернигов»
Владислав заявил, что футболисты плохо готовы функционально