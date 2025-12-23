Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Лион арендовал бразильского нападающего Реала
Франция
23 декабря 2025, 19:03 | Обновлено 23 декабря 2025, 19:11
ОФИЦИАЛЬНО. Лион арендовал бразильского нападающего Реала

Эндрик официально стал игроком «ткачей»

ОФИЦИАЛЬНО. Лион арендовал бразильского нападающего Реала
Лион. Эндрик

«Лион» объявил на официальных страницах клуба о достижении соглашения с мадридским «Реалом» о подписании Эндрика.

Игрок сборной Бразилии перебрался во французский клуб на правах аренды за 1 млн евро до конца сезона.

Эндрик начал заниматься футболом в академии «Палмейраса», где очень рано проявил себя как один из самых перспективных талантов своего поколения. Он быстро выделился на международной арене, завоевав несколько индивидуальных и командных трофеев среди юношей, в том числе на престижном турнире в Монтагу в 2022 году.

В возрасте всего 16 лет он подписал свой первый профессиональный контракт с «Палмейрасом» и дебютировал в чемпионате Бразилии против «Коритибы». На талантливого футболиста обратил внимание «Реал», в который Эндрик присоединился после достижения совершеннолетия летом 2024 года. До отъезда в Европу Эндрик, которого прозвали «Бобби», провел за клуб из Сан-Паулу 82 матча, забил 21 гол и дважды становился чемпионом Бразилии. С момента прихода в «Реал» нападающий забил сем голов в 39 матчах во всех турнирах.

В 19 лет он уже имеет 14 матчей за национальную сборную, в которых забил три голы.

Иван Чирко Источник: ФК Лион
