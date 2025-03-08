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Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 17:20 | Обновлено 08 марта 2025, 17:53
2071
6

Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания

Алексею Шубину 5 апреля должно было исполниться 50 лет

08 марта 2025, 17:20 | Обновлено 08 марта 2025, 17:53
2071
6
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Алексей Шубин

Бывший украинский футболист Алексей Шубин погиб в Харьковской области при исполнении боевого задания. Причина – попадание FPV-дрона.

Главный сержант разведки национальной гвардии Украины был награжден крестом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, также имеет награду за оборону Харьковской области.

Шубин является воспитанником днепровского футбола, выступал за многие украинские команды, в том числе провел 61 матч в составе запорожского «Торпедо» в Высшей лиге – забил два гола.

Сыграл 22 поединка в Кубке Украины (1 гол). В сезоне 2004/05 становился серебряным призером Второй лиги Украины в составе ФК «Десна» (Чернигов).

5 апреля Шубину должно было исполнится 50 лет.

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Николай Титюк Источник: Facebook
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Комментарии 6
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Chystyi_stavok
Світла пам'ять.
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+5
Chystyi_stavok
Шубін є вихованцем дніпровського футболу, виступав у складі багатьох українських команд, у тому числі провів 61 матч за запорізьке «Торпедо» у Вищій лізі - забив два голи.
...
І кожен з цих голів були у ворота Динамо та Шахтаря.
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+2
apepa
Войну в Украину принес кремлёвский ублюдок суркис и его динама. Не забываем об этом украинцы!
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-6
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