Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания

Бывший украинский футболист Алексей Шубин погиб в Харьковской области при исполнении боевого задания. Причина – попадание FPV-дрона.

Главный сержант разведки национальной гвардии Украины был награжден крестом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, также имеет награду за оборону Харьковской области.

Шубин является воспитанником днепровского футбола, выступал за многие украинские команды, в том числе провел 61 матч в составе запорожского «Торпедо» в Высшей лиге – забил два гола.

Сыграл 22 поединка в Кубке Украины (1 гол). В сезоне 2004/05 становился серебряным призером Второй лиги Украины в составе ФК «Десна» (Чернигов).

5 апреля Шубину должно было исполнится 50 лет.