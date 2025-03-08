Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Алексею Шубину 5 апреля должно было исполниться 50 лет
Бывший украинский футболист Алексей Шубин погиб в Харьковской области при исполнении боевого задания. Причина – попадание FPV-дрона.
Главный сержант разведки национальной гвардии Украины был награжден крестом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, также имеет награду за оборону Харьковской области.
Шубин является воспитанником днепровского футбола, выступал за многие украинские команды, в том числе провел 61 матч в составе запорожского «Торпедо» в Высшей лиге – забил два гола.
Сыграл 22 поединка в Кубке Украины (1 гол). В сезоне 2004/05 становился серебряным призером Второй лиги Украины в составе ФК «Десна» (Чернигов).
5 апреля Шубину должно было исполнится 50 лет.
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