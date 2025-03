Интересный вариант. Бавария присматривается к защитнику из АПЛ

Немецкая «Бавария» присматривается к защитнику английского «Борнмута» Дину Хейсену, сообщает репортер Sky Флориан Плеттенберг.

Как сообщается, в мюнхенском клубе считают 19-летнего Хейсена интересным вариантом на позицию центрального защитника и собирали информацию о нем. Однако сейчас нет никакой конкретики. Защитник «Борнмута» не является трансферной задачей «Баварии» на лето, поскольку мюнхенцы не смогут потянуть его переход в финансовом плане – клаусула Хейсена составляет 50 миллионов фунтов стерлингов.. Также у «Баварии» есть более важные дела на трансферном рынке – Флориан Вирц, один или два вингера и дублер для Харри Кейна.

В нынешнем сезоне в составе «Борнмута» в общей сложности во всех турнирах Дин Хейсен сыграл 25 матчей, в которых забил два гола.

