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  4. Интересный вариант. Бавария присматривается к защитнику из АПЛ
Германия
09 марта 2025, 23:31 |
214
0

Интересный вариант. Бавария присматривается к защитнику из АПЛ

Дин Хейсен может перейти в Бундеслигу

09 марта 2025, 23:31 |
214
0
Интересный вариант. Бавария присматривается к защитнику из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Немецкая «Бавария» присматривается к защитнику английского «Борнмута» Дину Хейсену, сообщает репортер Sky Флориан Плеттенберг.

Как сообщается, в мюнхенском клубе считают 19-летнего Хейсена интересным вариантом на позицию центрального защитника и собирали информацию о нем. Однако сейчас нет никакой конкретики. Защитник «Борнмута» не является трансферной задачей «Баварии» на лето, поскольку мюнхенцы не смогут потянуть его переход в финансовом плане – клаусула Хейсена составляет 50 миллионов фунтов стерлингов.. Также у «Баварии» есть более важные дела на трансферном рынке – Флориан Вирц, один или два вингера и дублер для Харри Кейна.

В нынешнем сезоне в составе «Борнмута» в общей сложности во всех турнирах Дин Хейсен сыграл 25 матчей, в которых забил два гола.

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Бавария Дин Хейсен Борнмут трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Флориан Плеттенберг
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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