Украина. Премьер лига24 декабря 2025, 20:07
ФОТО. Шахтер обратился к болельщикам по случаю Рождества
Донецкий клуб поздравил болельщиков
24 декабря 2025, 20:07 |
Донецкий «Шахтер» поздравил украинцев с Рождеством Христовым.
«Поздравляем с Рождеством Христовым! Семья ФК «Шахтер», желаем счастья, радости, добра, мира и новых побед!»
По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.
Ранее украинцев с Рождеством Христовым поздравило киевское «Динамо».
🟧⚒️⬛Любий Шахтар, ми вірні і вболіваємо за тебе, де б не були розкидані по Україні!🇺🇦 Нехай здійсняться всі наші мрії про чемпіонство!