Донецкий «Шахтер» поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

«Поздравляем с Рождеством Христовым! Семья ФК «Шахтер», желаем счастья, радости, добра, мира и новых побед!»

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.

Ранее украинцев с Рождеством Христовым поздравило киевское «Динамо».

ФОТО. Шахтер обратился к болельщикам по случаю Рождества