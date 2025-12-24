Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Шахтер обратился к болельщикам по случаю Рождества
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 20:07
ФОТО. Шахтер обратился к болельщикам по случаю Рождества

Донецкий клуб поздравил болельщиков

ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

«Поздравляем с Рождеством Христовым! Семья ФК «Шахтер», желаем счастья, радости, добра, мира и новых побед!»

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.

Ранее украинцев с Рождеством Христовым поздравило киевское «Динамо».

Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Дякуємо рідному клубу за привітання!❄️❄️🌠🎉
🟧⚒️⬛Любий Шахтар, ми вірні і вболіваємо за тебе, де б не були розкидані по Україні!🇺🇦 Нехай здійсняться всі наші мрії про чемпіонство!
Ответить
-3
