Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трансфер на крови. Испанский гранд намерен подписать игрока клуба из рф
Испания
24 декабря 2025, 18:54 | Обновлено 24 декабря 2025, 18:55
Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Сперцян

Армянский полузащитник «краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить свою карьеру в мадридском «Атлетико». Об этом сообщает Inside Transefrs.

По информации источника, испанский гранд заинтересован в подписании 25-летнего футболиста, выступающего за клуб из страны-террориста.

В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться девятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что миланский «Интер» заинтересован в подписании Эдуарда Сперцяна.

Новости для украинцев: игрок Бенфики близок к трансферу в Барселону
Европейский гранд предложил Реалу нападающего. Алонсо дал свой ответ
«Контакты были». Ключевой игрок Шахтера – о трансфере за границу
трансферы Краснодар Эдуард Сперцян трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид
Даниил Кирияка Источник
