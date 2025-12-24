Армянский полузащитник «краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить свою карьеру в мадридском «Атлетико». Об этом сообщает Inside Transefrs.

По информации источника, испанский гранд заинтересован в подписании 25-летнего футболиста, выступающего за клуб из страны-террориста.

В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться девятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что миланский «Интер» заинтересован в подписании Эдуарда Сперцяна.