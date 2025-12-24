Трансфер на крови. Испанский гранд намерен подписать игрока клуба из рф
Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Атлетико»
Армянский полузащитник «краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить свою карьеру в мадридском «Атлетико». Об этом сообщает Inside Transefrs.
По информации источника, испанский гранд заинтересован в подписании 25-летнего футболиста, выступающего за клуб из страны-террориста.
В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться девятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что миланский «Интер» заинтересован в подписании Эдуарда Сперцяна.
